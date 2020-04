Trh se smartphony zažije letos kvůli koronaviru nebývalý útlum

Ač se jablečné společnosti i během krize daří a pandemii se jí podařilo více či méně vzdorovat, stále má podle analytiků pocítit poměrně vážné následky, což Apple donutilo revidovat čtvrtletí prognózy a o hezkých pár procent snížit očekávané příjmy. Nejinak jsou na tom i ostatní technologičtí giganty, které poznamenala řada drastických opatření, mezi něž spadalo mimo jiné uzavření továren a nutnost zaměstnanců pracovat z domova. Trh by tak mohl klesnout podle odhadů během letošního roku až o 15 %.

Globální pandemie koronaviru je sice mírně na ústupu a jistá opatření se již postupně rozvolňují, ale přesto to neznamená, že jsme z nejhoršího venku. Továrny se znovu otevřely, ozubená kola ekonomiky se pomalu roztáčí, ale ještě poměrně dlouhou dobu potrvá, než se firmy z náhlého šoku vzpamatují. O tom by mohl vyprávět jak Apple, který byl donucen snížit očekávaný výhled příjmů do budoucna z původních 63 až 67 miliard, tak další významní hráči na trhu jako je Samsung nebo Huawei. Výraznou měrou se na dalším vývoji bude podílet i sentiment a chování zákazníků, kteří budou pravděpodobně k dalším nákupům přistupovat více skepticky, zejména tedy v souvislosti s očekávanou nadcházející krizí.

Dalším neodmyslitelným faktem je i pokles výroby a především nedostatek součástek, který nastal především z důvodu náhlého uzavření továren. Podle výzkumné společnosti Digitimes Research poklesl i zájem spotřebitelů a zůstává otázkou, zda celou situaci zachrání nadcházející čtvrtletí. I tak by ale podle analytiků měl celý trh se smartphony zažít poměrně drastický pád, a to rovnou o 15%. Nezbývá tedy než doufat, že se Applu nakonec podaří výraznější dopady odvrátit, avšak do karet společnosti hraje skutečnost, že se výrazně přeorientovala na segment služeb, a prodeje iPhonů tak netvoří majoritní část příjmů.