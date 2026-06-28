Co stojí za poklesem Bitcoinu? Trh se začíná soustředit na Strategy

Bitcoin se v posledních dnech opět dostal pod hranici 60 000 dolarů. Po krátkém návratu zpět nad tuto úroveň však trh zatím nevykazuje známky silného růstového trendu. Nadále přetrvává opatrnost, slabší poptávka po ETF a citlivost na makroekonomické události.
Z technického pohledu je klíčovou oblastí pásmo kolem 59–60 tisíc dolarů. Pokud ji Bitcoin udrží, lze stále hovořit o pokračující konsolidaci. Naopak směrem nahoru zůstává důležitá oblast kolem 64–65 tisíc dolarů, kde byl poslední růstový pokus odmítnut. Slabost Bitcoinu je patrná také ve srovnání s akciovým indexem US100 – zatímco Bitcoin od začátku června oslabil, technologický index zůstává silný. Kapitál se tak v současnosti více soustředí do akcií, zejména do sektorů spojených s AI, čipy a polovodiči, což částečně vysvětluje slabší poptávku po Bitcoinu.
Hlavním tématem posledních dnů však není jen samotný Bitcoin. Výraznou pozornost poutá společnost Strategy, dříve MicroStrategy, a její zakladatel Michael Saylor. Trh se začíná více zajímat o to, jak firma financuje další nákupy Bitcoinu a jak stabilní tento model skutečně je.
Akcie MSTR prošly výraznou korekcí a dostaly se zpět k oblasti kolem 100 dolarů. Strategy už není vnímána jen jako jednoduchý způsob, jak získat expozici na Bitcoin – investoři sledují dolarovou rezervu, emise nových akcií, dividendové závazky a možné ředění stávajících akcionářů. Nedávno firma oznámila navýšení dolarové rezervy o 300 milionů na 1,4 miliardy dolarů a koupila dalších 520 BTC za přibližně 35 milionů dolarů.
Důležitou roli hraje také instrument STRC, preferenční akcie Strategy, která je cílená kolem 100 dolarů a vyplácí investorům dividendový výnos. Pokud se STRC drží poblíž této úrovně, je to pro Strategy výhodné – firma získává hotovost, kterou může použít na nákup Bitcoinu nebo doplnění rezervy. Pokud však STRC výrazně klesne pod 100 dolarů, zvyšuje se požadovaný výnos za riziko spojené se Strategy, což zvyšuje náklady na kapitál a tlak na další emise akcií či doplňování rezervy.
Riziko spočívá v možné spirále: slabší Bitcoin snižuje hodnotu bitcoinových rezerv Strategy, což může snížit důvěru ve firmu, a následně tlačit cenu STRC dolů. Vyšší požadovaný výnos pak znamená dražší kapitál pro Strategy, což může vést k dalším prodejům Bitcoinu nebo emisím akcií MSTR. Krátkodobě tak riziko nenesou jen akcie MSTR, ale také držitelé STRC.
Současná situace zatím nevypadá jako okamžitý existenční problém firmy. Strategy stále drží velké množství Bitcoinu, pokračuje v nákupech a navyšuje dolarovou rezervu. Trh však poprvé výrazněji testuje důvěru v model financování Saylorových nákupů BTC.
Otázkou zůstává, zda se situace kolem Strategy a STRC může stát tzv. „černou labutí“ pro celý kryptotrh. Nejde o to, že by firma byla v ohrožení, ale pokud by důvěra v její financování dále klesala, mohlo by to negativně ovlivnit sentiment kolem Bitcoinu a přispět k hlubší korekci na nižší úrovně. Pro každého, kdo chce lépe pochopit Bitcoin, Strategy, STRC a další kryptoměnové investice, připravila společnost XTB praktický e-book, který krok za krokem vysvětluje principy investování do kryptoměn a poskytuje přehled klíčových firem a instrumentů.
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