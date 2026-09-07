Tim Cook o paměťové krizi: s něčím takovým jsem se za 40 let nesetkal!

Ještě předtím, než se stal Tim Cook CEO Apple, byl to muž zodpovědný za celý dodavatelský řetězec Apple. Dlouhé roky řešil, jak vyrobit produkt co nejrychleji, nejlevněji a zároveň nejlépe na světě a dodat ho z montážní linky až k zákazníkovi. Na světě je tedy jen málo lidí, kteří mají lepší vhled do toho, co se právě nyní děje na trhu s pamětmi než Tim Cook. Ještě před pár lety by asi málokoho napadlo, že jedním z největších problémů technologického světa bude obyčejná paměť. Jenže právě paměťové čipy se v posledních měsících staly mimořádně žádaným zbožím a jejich nedostatek začíná pociťovat prakticky celý technologický průmysl. Výjimkou není ani Apple. Tim Cook, dokonce situaci na trhu s paměťmi označil za něco, s čím se během své více než čtyřicetileté kariéry nesetkal.
Současný problém má poměrně jednoduchou příčinu. Obrovský rozmach umělé inteligence znamená také obrovský hlad po hardwaru pro datová centra. Výrobci pamětí proto přesouvají stále větší část svých výrobních kapacit směrem k produktům určeným právě pro AI servery. Jenže výrobní kapacity nejsou nekonečné. Když se začne vyrábět více pamětí pro datová centra, zbývá méně kapacity pro klasickou spotřební elektroniku. Výsledkem je nedostatek a prudký růst cen.
Apple přitom tento problém přiznává již několik měsíců. Tim Cook během červencového hovoru k finančním výsledkům uvedl, že Apple zaplatil za paměti ve čtvrtletí končícím v červnu více než v předchozím kvartálu a pro zářijové čtvrtletí očekával další růst nákladů. Situaci komplikuje také fakt, že trh s DRAM je extrémně koncentrovaný. Prakticky jej ovládá trojice Samsung, SK Hynix a Micron, takže Apple nemá příliš mnoho možností, kam se v případě problémů obrátit. Apple se dlouhodobě snažil vyšší ceny komponentů absorbovat nebo je kompenzovat úsporami jinde. Jenže podle Cooka současná situace dospěla do bodu, kdy to již není dlouhodobě možné. „Bohužel je zvyšování cen nevyhnutelné,“ uvedl Cook v rozhovoru pro The Wall Street Journal s tím, že Apple se snažil zákazníky před prudkým růstem nákladů chránit, situace se však podle něj stala neudržitelnou a Apple nakonec musel již v průběhu letošního léta zvýšit ceny prvních produktů.
Nyní všichni netrpělivě čekají, co se stane s cenami iPhone a iPadu, které Apple již za pár dní představí. Právě u nich se Apple dosud snažil dopad rostoucích cen pamětí výrazněji nepromítnout do cenovek. S příchodem nové generace však může být situace jiná. Rostoucí náklady na paměti se navíc netýkají jen samotné RAM, ale také úložišť, přičemž oba komponenty patří mezi základ prakticky každého zařízení, které Apple prodává.
Bylo by přitom chybou myslet si, že jde o problém jedné společnosti. Stejnému tlaku čelí prakticky všichni výrobci počítačů, smartphonů, tabletů i herních konzolí. Důvod je jednoduchý. Technologické společnosti soupeří s provozovateli AI infrastruktury o stejné výrobní kapacity, přičemž právě datová centra jsou ochotná za špičkové paměti zaplatit obrovské částky.Pro výrobce spotřební elektroniky to vytváří nepříjemnou situaci. Buď vyšší cenu komponentů zaplatí ze své marže, nebo ji alespoň částečně přenesou na zákazníka. A pokud budou ceny pamětí dál růst, bude stále obtížnější zvolit první možnost.
Apple navíc upozornil, že ani v následujících měsících neočekává rychlé vyřešení situace. Cook během posledních výsledků společnosti uvedl, že tržní ceny pamětí dál rostou a jejich dopad na hospodaření Apple může být postupně ještě větší. Celá situace je trochu paradoxní. AI měla být technologií, která nám začne usnadňovat život, její obrovský rozmach však zároveň pomáhá zdražovat zařízení, na kterých ji používáme. Výstavba nových továren a rozšiřování výrobních kapacit navíc není otázkou několika měsíců. Pokud tedy poptávka po hardwaru pro AI datová centra zůstane na současných úrovních nebo ještě poroste, tlak na ceny spotřební elektroniky může pokračovat poměrně dlouho. A když před něčím podobným varuje právě Tim Cook, stojí za to zbystřit. Jen málokdo v technologickém světě má s řízením dodavatelských řetězců takové zkušenosti jako on. Pokud tedy říká, že něco podobného za více než čtyři desetiletí v oboru nezažil, není to pro ceny budoucích iPhonů, Maců a iPadů zrovna povzbudivá zpráva.