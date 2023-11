Chcete pracovat pro Apple? Tim Cook vám dá pár tipů zevnitř

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo pracovat v Applu a například pomáhat s vývojem nejnovějšího iPhonu, iPadu či Apple Watch? Pokud ano a tato myšlenka se vás stále drží, máme pro vás super zprávu. Šéf Applu Tim Cook totiž v nedávném podcastu moderovaným zpěvačkou Dua Lipa prozradil pár tipů, co byste měli pro práci v Applu splňovat.

Hned na úvod pasáže ohledně najímání nových zaměstnanců do Applu zdůraznil jeho šéf, že společnost nabírá lidi i bez vysokoškolského vzdělání, znalosti programování a obecně se všech společenských vrstev. Důležité pro ní jsou totiž i jiné zkušenosti a vlastnosti člověka než ty, které nabyl ve škole, potažmo ve svém prostředí. „Jednou z důležitých vlastností, které u lidí hledáme, je schopnost spolupracovat. Zvládnou tito nováčci skutečně spolupracovat? Jsou schopni bezmezně věřit našim vizím a tvrdit, že jedna plus jedna se rovná tři?“, nechal se Cook slyšet a pokračoval: „Je neuvěřitelně skvělé pracovat s lidmi, kteří z vás dokáží dostat to nejlepší a kteří společně s vámi věří, že jedna plus jedna se rovná třem. Tedy že váš nápad plus můj nápad je lepší než dva jednotlivé nápady samy o sobě.“

Co se týče vlastností, kterých si Apple u lidí všímá, je to podle Cooka zvědavost, kreativita či schopnost týmové práce. Ideální kandidát by měl být také schopen jednak pokládat otázky, ale zároveň se je snažit zodpovědět. Měl by se zajímat o to, jak věci fungují a jak lidé myslí, potažmo jak lidé myslí přímo o daných věcech. Naopak programování skutečně potřeba není, což sám Cook hned několikrát zdůraznil s tím, že je-li to třeba, noví zaměstnanci se to naučí. Na adresu programování nicméně Cook zopakoval svou dřívější myšlenku ve formě vize, že programování je jakýmsi globálním jazykem, který by měl znát každý.