Apple produkty se naučí další zdravotní funkce, potvrdil Tim Cook

V rámci včerejšího hovoru s investory po oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí zazněla celá řada zajímavých detailů ohledně přítomnosti i budoucnosti Applu. Řeč došla mimo jiné i na vývoj v době pandemie a budoucnost produktů. V obou směrech je Apple alespoň dle vyjádření jeho šéfa Tima Cooka optimistický.

Šéf Applu uklidnil hned na úvod své řeči všechny investory tím, že na nynější práci z domu, ke které se musel Apple uchýlit kvůli pandemii koronaviru, si již všichni víceméně zvykli. Sice připustil, že v některých segmentech produktivita klesla, avšak jinde se naopak zvýšila a celkově se tedy Applu daří v tomto směru více než dobře. To ostatně dokazuje dle Cooka i to, že de facto z domu byl Apple schopen vydat iPhone SE 2. generace, iPad Pro s Magic Keyboard či nový MacBook Air.

Vývoj neustává

Apple však v žádném případě neusíná na vavřínech a neustále pracuje na nových a nových produktech, jelikož si to dle něj svět nyní žádá víc než kdy jindy. “V těchto časech jsou naše produkty ještě důležitější,” nechal se Cook slyšet. Na to se jej jeden z investorů zeptal, zda se Apple bude nadále věnovat rozvoji zdravotních funkcí u svých zařízení, jelikož i ty se nyní mohou uživatelům hodit více než kdy předtím. To Cook potvrdil s tím, že v oblasti zdraví operuje i nadále a hodlá v ní i pokračovat. “Myslíme si, že tato oblast je pro společnost skvělým způsobem, jak pomoci mnoha lidem,” uzavřel Cook.

Co přesně bychom mohli od Applu v dohledné době z hlediska zdravotních funkcí dostat sice Cook neprozradil, poměrně nahlas se však spekuluje minimálně o schopnosti měřit okysličení krve chytrými hodinkami Apple Watch Series 6, které by si měly svou premiéru odbýt na podzim letošního roku. Dlouhodobě se rovněž spekuluje o možnosti neinvazivního měření hladiny cukru v krvi, avšak kdy bychom se mohli nasazení podobné technologie dočkat je v tuto chvíli ve hvězdách.