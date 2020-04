Apple Watch Series 6: Vše, co o nich doposud víme

Zatímco po představení první generace Apple Watch si mnozí klepali na čelo a produkt odsuzovali k brzkému zániku, nyní již není o jejich úspěchu pochyb. Již řadu let totiž neochvějně kralují trhu s chytrými hodinkami a jak se zdá, v brzké době se svůj trůn opustit nechystají. Jejich nadvládu se Apple pokusí i letos posílit novým modelem s označením Series 6, který je mnohými již nyní velmi očekáván. Co o něm doposud víme?

Ještě než se pustíme do sumarizace všech informací o Apple Watch Series 6, upozorníme vás na to, že v ní najdete jen a pouze informace potvrzené několika na sobě nezávislými zdroji. V souhrnu tak nenajdete například nedávné zprávy o nasazení Touch ID do digitální korunky nebo do displeje hodinek, jelikož nejsou zatím natolik “ověřené”, abychom na ně vsázeli. Všechny informace níže jsou tedy skutečně potvrzené hned několika zdroji a proto se zdá jejich naplnění jako poměrně pravděpodobné.

Vzhled

Přestože jsou Apple Watch na trhu již relativně dlouho, Apple jejich vzhled změnil de facto jen jednou – konkrétně před dvěma roky u Apple Watch 4, které zvětšil jak z hlediska těla, tak i úhlopříčky displeje. Díky tomu jsme se tak rozloučili s velikostmi 38 a 42 mm známými z Watch Series 0, 1, 2 a 3 a přivítali velikosti 40 a 44 mm u Series 4 a Series 5. Letošní rok pak má být podle všech zdrojů v tomto směru konzistentní, jelikož Apple opět vsadí na ověřené velikosti 40 a 44 mm. Samotný design “šestek” se pak od Series 4 a 5 lišit v ničem příliš nemá. Otazníky visí v tuto chvíli prakticky jen na zpracováním spodního senzoru pro monitoring zdravotních funkcí, který by se mohl dočkat kvůli rozšíření měření určitého přepracování, nicméně o nic velkého se jednat nebude – pokud se tedy vůbec přepracování dočkáme. Měřící modul bude tedy alespoň podle zdrojů stále kruhový a mírně vystouplý, jak jej známe prakticky od prvopočátku hodinek.

Žádné revoluce nechystá Apple pro letošek ani v materiálech, ze kterých bude Watch vyrábět. Opět totiž vsadí na hliník, leštěnou ocel, titan a keramiku, jelikož se tyto materiály osvědčily v minulosti suverénně nejvíce. Co se týče barevných variant, podle poměrně důvěryhodného japonského zdroje MacOtakara se Apple chystá minimálně hliníkovou verzi Apple Watch letos přebarvit i do červené a prodávat jí jakožto Product (Red) produkt, jehož koupí uživatel přispěje na boj proti HIV/AIDS. Nasazení červené by zřejmě nebylo příliš překvapivé ani u ocelových Watch, jelikož jejich odstíny zpravidla hliníkové sourozence kopírují. Naopak keramické a titanové hodinky si velmi pravděpodobně zachovají své standardní barvy.

Vylepšení

Novinek by měly Apple Watch Series 6 přinést relativně dost. Je však otázkou, jak moc budou vázané na operační systém watchOS 7 (nebo obecně software) a jak moc na hardware. V současnosti je prakticky jasné, že se hodinky naučí velmi přesně analyzovat spánek uživatele skrze nativní aplikaci pro spánkovou analýzu. Už u této novinky nicméně narážíme na to, do jaké míry může být závislá na hardwaru a do jaké na softwaru. Jelikož se bavíme „jen“ o aplikaci, z logiky věci by mohla být dostupná na všechny hodinky podporující watchOS 7 a disponující zároveň dostatečným výpočetním výkonem (bude-li jej samozřejmě nějak více potřeba, což se u aplikace na Watch tak úplně očekávat nedá). Z dosavadních úniků informací nicméně spíš vyplývá, že jí Apple nadělí jen nejnovějším Watch Series 6 jakožto exkluzivní funkci.

Další zajímavou novinkou má být měření hladiny kyslíku v krvi. To má probíhat standardně přes senzory na spodní straně hodinek, které by kvůli tomu mohly být teoreticky určitým způsobem přizpůsobeny. Nicméně pokud nebudou, opět se bavíme o ryze softwarovém prvku, který by se mohly naučit i starší modely, avšak Apple jej podle úniků znovu vnukne spíš jen nejnovější generaci svých hodinek, aby jim zajistil dostatek inovací. Hodinky by se měly rovněž dočkat vylepšení EKG, které by mělo velmi přesně analyzovat činnost srdce i při vyšší tepové frekvenci, která nynější verzi EKG u Watch dělá problém.

Z vylepšení, které nebudou přímo vázány na software, pak můžeme vypíchnout lepší akcelerometr a gyroskop, díky čemuž by měly být hodinky svižnější při rozsvícení po zvednutí ruky, potažmo při záznamu pádu nebo při cvičení. Apple u nich dle dostupných informací hodlá dále rozšířit interní úložiště z 32 GB u Watch 5 na 64 GB, díky čemuž by se z hodinek stal ještě lepší zástupce iPhonu, jelikož by do něj šlo nainstalovat mnohem víc aplikací či do něj nahrát mnohem víc hudby, fotek a dalších věcí. Počítá se i s nasazením nové generace technologií pro bezdrátový přenos WiFi a LTE, díky které by byly tyto dvě věci u hodinek o poznání rychlejší, čímž by se opět mírně smazala bariéra mezi nimi a iPhony. Milovníky vodních sportů pak potěší fakt, že se u Watcho 6 máme dočkat i vyšší voděodolnosti.

Cena a dostupnost variant v Česku

Cena Apple Watch se v posledních letech téměř nemění a proto je prakticky jasné, že ani letos nás nečeká žádná cenová smršť. Za hliníkovou verzi tedy i letos zaplatíme velmi pravděpodobně částku kolem 12 tisíc korun včetně DPH, což je na kvalitní chytré hodinky poměrně přijatelné.

U dostupnosti variant mnohé z vás zřejmě příliš nepotěšíme. Bohužel totiž již řadu let platí, že ocelové, keramické (a od loňska i titanové) modely dělá Apple automaticky s podporou LTE. Tuto technologii však u hodinek naši operátoři zatím nepodporují a podle našich informací, které získáváme průběžně z jejich tiskových center, se zatím nezdá, že by se měla tato situace v nejbližší době jakkoliv změnit. Jinými slovy – pokud se v následujících několika měsících nedočkáme spuštění podpory LTE u hodinek, takřka 100% budou v Česku dostupné jen modely vyrobené bez jejich podpory – tedy jen hliníkové. Nicméně nevěšte hlavu. Pokud by operátoři LTE u hodinek spustili už po představení Watch Series 6, Apple své modely do tuzemské nabídky zcela určitě dodá. Uchyluje se k tomu totiž prakticky v každé zemi, kde ke spuštění LTE dojde a proto by bylo opravdu zarážející, kdyby něco takového neproběhlo i u nás.

Termín představení

Apple Watch se staly v posledních letech ryze podzimním produktem a proto se všechny zdroje shodují na tom, že ani rok 2020 nebude v tomto směru jiný. Pokud si tedy na novinku brousíte zuby, budete si muset počkat nejméně do září, kdy se obecně s Keynote a představením novinek počítá. Vzhledem k současné situaci ve světě se nicméně stále nedá vyloučit ani to, že by Apple zářijovou Keynote odsunul na říjen či listopad. Právě listopad je zároveň nejzazším termínem pro představení, jelikož jakýkoliv pozdější launch by znamenal menší zásah vánoční nákupní sezony, která je pro prodejce stěžejní.