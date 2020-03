Uniklý iOS 14 odhalil další detaily Dětského režimu z watchOS 7

Přestože část kódu iOS 14 unikla již zhruba před měsícem, stále se z ní daří vývojářům dostávat zajímavé informace o chystaných hardwarových či softwarových produktech. Tou nejnovější jsou detaily ohledně Dětského režimu, který dorazí na Apple Watch spolu s watchOS 7. Ten by se totiž měl od standardního režimu v lecčem lišit.

Rozdíly mezi Watch se standardním režimem a Dětským režimem bude možné spatřit už při jejich párování. Hodinky určené dětem totiž bude možné velmi jednoduše připojit k iPhonu rodičů a přes něj je i kompletně spravovat, takže dítě nebude muset vlastnit iPhone, potažmo disponovat účty od Applu. Díky tomu tak budou mít rodiče jistotu, že například v případě ztráty telefonu dítětem či podobných problémů se nic zlého nestane. Režim bude navíc možné jednoduše deaktivovat a odrostlejším dětem tak poskytnout větší volnost.

Přepracovaná aktivita

Apple podle kódu iOS 14 myslel i na to, jak bude dětem měřit aktivitu a jak je k ní vůbec bude motivovat. Rozhodl se proto přepracovat kroužky aktivity, které budou v Dětském režimu fungovat mírně odlišně než standardně. Nynější červený kroužek znázorňující počet spálených kalorií pohybem (například chůzí) nahradí v dětském režimu jakýsi časový odpočet, skrze který budou hodinky motivovat děti k pohybu. Jinými slovy, červený kroužek se neuzavře ve chvíli, kdy dítě spálí přednastavený počet kalorií, ale kdy odcvičí nebo jakýmkoliv způsobem “odpohybuje” přednastavený časový limit. Tato úprava by měla být pro děti svým způsobem hravější a tedy i zábavnější, díky čemuž by mohla fungovat velmi dobře.

Oficiálního odhalení novinky bychom se měli dočkat na červnové WWDC. Ta proběhle letos kompletně online kvůli pandemii koronaviru, který v posledních měsících decimuje svět. Nezbývá tedy než doufat, že novinek přinese watchOS 7 a potažmo i další operační systémy skutečně mnoho a díky tomu Apple posune uživatelský zážitek z jeho produktů na další úroveň.