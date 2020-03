Uniklý iOS 14 odhalil, jak bude v iPhonu vypadat digitální nativní klíč k autům

Některé z větších zahraničních magazínů, které se věnují společnosti Apple, se rozhodly v minulých dnech podívat do útrob operačního systému iOS 13.4, a zároveň se jim podařilo získat určité informace z iOS 14. V obou těchto operačních systémech se pomalu začíná objevovat slovíčko CarKey, což je funkce, díky které budete schopni odemknout vaše vozidlo s bezklíčovým odemykáním pomocí iPhonu, anebo třeba pomocí Apple Watch. Stejně jako kreditní karty a letenky, budou všechny CarKey v budoucnosti uloženy v aplikaci Wallet.

Společně s CarKey nebudou muset uživatelé pro odemknutí, zamknutí a nastartování vozidla potřebovat fyzický klíč, ale postačí pouze iPhone či jiné zařízení s NFC. Ve finále tedy bude stačit, abyste podrželi váš iPhone či Apple Watch u kliky vozidla, a to se poté odemkne. Je naprosto jasné, že v případě některých úkonů, především tedy pro nastartování vozidla, se budou moci uživatelé kvůli bezpečnosti autorizovat pomocí Face ID, anebo Touch ID. Největší parádou je v případě CarKey to, že tyto virtuální klíče od vašeho vozidla budete moci jednoduše sdílet, a to s největší pravděpodobností skrze aplikaci Zprávy. U sdíleného klíče si poté budete moci nastavit, na jakou dobu dotyčnému uživateli klíč přidělíte (několik hodin, dnů, anebo třeba permanentně).

Na začátku tohoto týdne se na sociální síti Twitter objevil příspěvek, ve kterém se nachází celkem tři snímky obrazovky z chystané funkce CarKey. Na prvním obrázku vidíme vyobrazené vozidlo, v tomto případě tedy BMW i8. Na dalším snímku lze zpozorovat kolonky, ve kterých se nachází info o vozidle, tedy například výrobce a název vozidla. Nechybí funkce Express Mode, díky které bude nejspíše možné vozidlo odemknout či nastartovat bez nutnosti autorizace pomocí Face ID či Touch ID. Kolonka Invite by poté měla sloužit pro sdílení klíče. Na posledním snímku se poté nachází možnost pro nastavení typu klíče – tedy například klíč pouze pro otevření kufru, klíč pro pouhé odemknutí, anebo klíč pro odemknutí a nastartování.

Již v jednom z minulých článků jsme vás informovali o tom, že je BMW s největší pravděpodobností první automobilkou, která s Applem na vývoji CarKey spolupracuje. Výše uvedené snímky obrazovky je však nutné brát s rezervou. Lze na nich zpozorovat pár nejasností, například v případě zarovnání určitých prvků, anebo do očí bijící chybu v podobě záměny slova Truck (náklaďák) se slovem Trunk (kufr). I přesto, že Apple občas chyby dělá, tak se v 99 % nejedná o chyby v textech a názvech. Je tedy nutné počítat i s takovou verzí, že jsou tyto snímky obrazovky nepravé a ve finále může rozhraní CarKey vypadat úplně jinak. V současnosti už existují NFC klíče pro odemykání vozidla s názvem Digital Key. Ty pochází z Car Connectivity Consortium (CCC), ve kterém hraje hlavní roli také Apple. Digital Key prochází již dlouhodobým vývojem a chystá se i verze využívající ultra-širokopásmový čip U1, díky kterého bude stačí mít například iPhone v batohu a pro odemčení vozidla nebude nutné, abyste jej vytahovali. Více informací o BMW a Digital Key naleznete ve článku, který přikládám níže.