Uniklý iOS 14 odhalil zřejmě první automobilku, jejíž vozy půjdou nativně odemykat iPhonem

Minulý měsíc přišel náš sesterský zahraniční magazín 9to5Mac se zajímavou informací, která se týkala nové funkce CarKey. Díky této funkce budou schopni uživatelé již brzy odemykat svá vozidla s bezklíčovým odemykáním pomocí iPhonu, či například Apple Watch. Vůbec poprvé byly řádky kódu týkající se CarKey objeveny v beta verzi iOS 13.4. Nějakou dobu poté se povedlo magazínu 9to5Mac získat informace z chystaného operačního systému iOS 14. V kódu tohoto operačního systému se opět objevily zmínky o CarKey, a to konkrétně pro vozidla BMW.

Podle těchto informací to tedy vypadá, že BMW bude první automobilkou, která funkci CarKey nabídne. Aby tato informace byla potvrzená, rozhodli se redaktoři 9to5Mac zeptat samotného zastoupení společnosti BMW na detaily ohledně CarKey. Bohužel, proslulá německá automobilka se moc k řeči neměla a odvětila následovně: „Prosím pochopte, že v momentální situaci nemůžeme nikterak potvrdit váš dotaz, a ani vám dát nějaké podrobné informace. Rádi bychom vás proto odkázali na naše tiskové zprávy.“ V rámci jedné z těchto tiskových zpráv, která vyšla na konci minulého roku, BMW odkazuje na snahu implementace nových standardů pro chytré telefony a nové funkce Digital Key: „Společnost BMW se snaží být mezi prvními automobilkami, které integrují chytrá zařízení a další zařízení z uživatelských ekosystémů do svých vozidel. Další metou v inovaci bylo uživatelům zprostředkovat bezklíčové odemykání vozidel, a to právě pomocí chytrých zařízení. Dnes můžeme pomocí aplikace BMW Connected odemknout, zamknout, či nastartovat vozidlo a pomocí Digital Key klíče od vozidla sdílet.“

Nutno podotknout, že je Apple členem Car Connectivity Consortium (CCC), které je zodpovědné za standardizaci Digital Key. Kromě Applu se v CCC nachází Audi, BMW, General Motors, HYUNDAI, LG Electronics, Panasonic, Samsung, Volkswagen a další. Před nějakou dobou jsme se navíc dočkali nové verze Digital Key s označením 2.0, díky které začal Digital Key fungovat společně s NFC. Apple a BMW už Digital Key 2.0 podporují a nutno podotknout, že se chystá verze 3.0. V rámci této verze bude digitální klíč fungovat tak, že jej nebudete muset jako v případě 2.0 vytáhnout z kapsy a přiblížit k vozidlu, ale bude stačit, když se bude zařízení nacházet třeba v batohu, či jinde poblíž auta. Samozřejmě je nutné v tomto případě digitální klíč nějak zabezpečit – a v tom by měl pomoci Bluetooth Low Energy a Ultra-Wideband čip, který najdete například v nejnovějších iPhonech.

BMW popisuje využití UWB pro svůj vlastní Digital Key následovně: „V blízké budoucnosti bude Digital Key obohacen o podporu UWB – a to ve verzi 3.0. Díky tomu bude zajištěna nejlepší ochrana proti krádeži vozidla, společně s precizní lokalizací mezi zařízením a vozidlem. Díky tomu nebude nutné telefon pro odemčení automobilu vytahovat z kapsy, ale bude stačit, když bude umístěn třeba v batohu, v kapse, anebo v kabelce.“ Očekává se, že Apple přejmenuje Digital Key později právě na CarKey, podobně jako tomu bylo u CarPlay. Pokud Apple navíc tento rok vydá novou generaci Apple Watch s UWB čipem, tak je velmi pravděpodobné, že tato funkce bude určena pouze pro nejnovější iPhony 11 a 11 Pro (Max) s UWB čipem, společně s budoucími Apple Watch. V případě, že Apple takto neučiní, mohlo by pro CarKey dostačovat klasické NFC a nejednalo by se tak o exkluzivitu nejnovějších zařízení.

Naše vize CarKey:

Funkce CarKey by oproti Digital Key nabídla samozřejmě mnoho funkcí, díky kterým by se technologie v jablečných telefonech využívaly na 100 %. K odemčení, zamčení či nastartování auta byste se museli autorizovat pomocí Face ID, virtuální klíče od vozidla by se poté mohly nacházet v rámci aplikace Wallet. Samozřejmostí by byla možnost pro sdílení virtuálního klíče, například s přáteli, anebo s rodinou. Při sdílení byste si poté mohli zvolit jeho dobu, například v rámci hodin, dnů, anebo permanentně. Doufejme tedy, že se této nové funkce dočkáme od jablečné společnosti co nejdříve.