Applu unikly další detaily o obnoveném vývoji bezdrátové nabíječky AirPower

Od oficiálního odpískání bezdrátové nabíječky AirPower, která si svou premiéru odbyla v září 2017, nás dělí již zhruba rok. Přestože na tento přešlap ze strany Applu již mnozí jablíčkáři zapomněli, kalifornský gigant se se svým neúspěchem zřejmě jen tak nesmíří. V posledních dnech se totiž objevují informace o tom, že je vývoj revoluční bezdrátové nabíječky obnoven a pokud vše půjde jak má, v budoucnu dorazí na pulty obchodů se vší parádou.

Podle zdrojů se zdá, že k obnovení vývoje pohřbené bezdrátové nabíječky AirPower přinutily Apple přípravy zcela bezportového iPhonu, který by měl dorazit snad už příští rok. Jednat se totiž bude o skutečně unikátní telefon, jehož prodeje bude nutné podpořit neméně unikátním příslušenstvím, kterým AirPower alespoň v očích Applu stále je. Celý projekt je interně označován jako Callisto, což je stejné označení, jaké Apple používal i před mnoha měsíci při vývoji původní verze. Z toho tak lze částečně usuzovat, že celkový koncept nové verze nabíječky bude velmi podobný její předešlé odpískané verzi.

Co se týče technické stránky AirPower, Apple se podle zdrojů nově spoléhá na méně cívek v jejím těle, které jsou však o poznání větší než u předešlé verze a hlavně se nepřekrývají. Díky tomu by se tak mělo eliminovat nežádoucí přehřívání, které původní AirPower zlomilo podle relativně velkého množství úniků vaz. Je však otázkou, zda nasazením větších cívek nevznikne problém s nabíjením zařízení kdekoliv na nabíječce – respektive nakolik bude nabíječka schopná nabíjet zařízení, která nebudou umístěna přímo nad cívkou ale například jen na jejím boku. Právě této věci měl zabránit u předešlé verze systém menších navzájem se překrývajících cívek.

Další zajímavostí je pak materiál, které Apple zatím na prototypech testuje. Zatímco původní nabíječka měla být alespoň podle fotek plastovo-skleněná, nová verze by se mohla dočkat koženého potahu. Právě bílou kůži totiž Apple na prototypech testuje a pokud se ukáže, že je toto řešení vhodné, zřejmě se jej dočkáme i na finálním produktu, který by tím dostal velmi pěkný punc luxusu. Na druhou stranu, eco-friendly uživatele by použitím kůže Apple příliš nepotěšil.

Stále platí, že opětovný vývoj AirPower je zatím na začátku a stejně jak rychle začal, může i rychle skonči. I proto nelze v současnosti říci, kdy bychom se teoreticky mohli novinky dočkat na pultech obchodů. Nicméně pokud jí Apple vnímá jako příslušenství pro posílení prodejů bezkonektorových iPhonů, zřejmě by nebylo ničím překvapivým, kdyby dorazila až s nimi ať už jako dokoupitelné příslušenství nebo jako součást balení.