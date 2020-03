Apple začal znovu pracovat na bezdrátové nabíječce AirPower

Za šest dní tomu bude přesně rok, co Apple oficiálně odpískal vývoj AirPower a zarmoutil tak všechny, kteří na tuto revoluční bezdrátovou nabíječku čekali od září 2017. Přestože na ní svět začal již pozvolna zapomínat, Apple se svého snu jen tak vzdát nechce. Podle informací o několika na sobě nezávislých zdrojů youtubera a leakera v jedné osobě, Jona Prossera, totiž celý projekt znovu nastartoval a snaží se jej dotáhnout ke zdárnému konci.

Kdy přesně Apple vývoj AirPower restartoval zdroje zcela přesně netuší. Rovněž připouští, že může být nabíječka zase poměrně rychle poslána k ledu, jelikož ani Apple zatím údajně není skálopevně přesvědčen o tom, že se mu podaří její neduhy odstranit. Nicméně prototypy, které má nyní kalifornský gigant na stole, vypadají zřejmě poměrně slibně, jelikož eliminovaly jeden z hlavních neduhů původní verze – tedy přehřívání. Toho Apple podle zdrojů docílil přepracováním cívek, které nyní lépe odvádí teplo.

Zřejmě největší problém, kterému Apple nyní čelí, je nepodpora nabíjení Apple Watch. S těmi si totiž zatím ani jeden z prototypů nové generace AirPower nerozumí bez problémů, což je však pro Apple zásadní problém. Inženýři totiž údajně odmítají vydat produkt, který by jablečné chytré hodinky nabít neuměl. Pokud se tedy podpora Watch nepodaří u nabíječky vyřešit, zřejmě bude opět uložena k ledu a to až do doby, než se objeví vhodné technologie na její dokončení.

Jelikož je zatím celý produkt ve fázi vývoje, předpovědi jakýchkoliv termínů vydání jsou naprosto bezpředmětné – tím spíš, když může celý projekt ze dne na den opět skončit. V tuto chvíli tak nezbývá než doufat, že se Applu podaří všechny problémy vymýtit a svou první bezdrátovou nabíječku v historii, která by mohla způsobit slušnou revoluci na poli bezdrátového nabíjení, uvolní v dohledné době. Nabíjet si veškerá Apple zařízení s podporou bezdrátového nabíjení kdekoliv na AirPower s tím, že stav jejich baterií by byl zobrazen na displeji iPhonu a všechny by od nabíječky dostávaly maximální možnou energii totiž zní setsakramentsky dobře.