Mophie chystá bezdrátovou nabíječku à la AirPower

Od odpískání bezdrátové nabíjecí podložky AirPower uplyne zanedlouho již celý rok. Za tuto dobu se na trhu objevilo hned několik poměrně zajímavých nabíječek, které měly svou funkčností AirPower minimálně napodobit, což se však většině z nich příliš nepovedlo. To se ale rozhodla alespoň částečně změnit společnost Zagg, která se pokusí konkurovat ZENSu, jenž svou verzi AirPower už prodává.

Na letošním veletrhu CES 2020 společnost Zagg dala nahlédnout pod pokličku vývoje speciální bezdrátové nabíječky, která by měla AirPower perfektně zastoupit. Podle vedoucího marketingu společnosti Zagg bude tato nabíječka uvolněna na trh pod značkou Mophie, jejíž produkty naleznete i v Apple Storech. Mophie již nyní nabízí několik různých bezdrátových nabíječek a stanic, novinka by se však od nich měla lišit v tom, že bude úplně jedno, kam zařízení na podložce umístíte. Jak je to možné?

Bezdrátové nabíjení funguje díky „spojení“ dvou cívek. Jedna z těchto cívek se nachází na zádech vašeho iPhonu (potažmo jiného zařízení s podporou bezdrátového nabíjení) a druhá cívka se nachází v samotných bezdrátových nabíječkách. Jakmile tyto dvě cívky přesně položíte na sebe, nabíjení započne. U větších bezdrátových nabíječek je těchto cívek více, například dvě či tři vedle sebe. Mezi nimi vzniká místo, na kterém se zařízení jednoduše nenabíjí. Pokud se tedy Mophie podaří zkonstruovat funkční bezdrátovou stanici s bezproblémovým systémem vnitřních cívek (přesně na tomto měla AirPower dle dostupných informací pohořet, jelikož její systém cívek trpěl na přehřívání), díky kterému tedy nebude nutné produkty pokládat na přesně určená místa, přiblíží se v tomto ohledu výrazně konceptu AirPower. Bohužel, s podporou Apple Watch, která byla u AirPower v plánu, u nabíječky počítat nelze. Stejně tak se nedočkáme animací informujících o nabíjení jednotlivých produktů Na další informace o produktu a jeho design si budeme muset počkat nejspíše až do oficiálního uvedení na trh, ke kterému má dojít před koncem letošního roku.