Zens začal prodávat unikátní bezdrátovou nabíječku inspirovanou AirPower

Pokud v ústech stále cítíte pachuť vyvolanou zrušením dlouho očekávané bezdrátové nabíječky Apple AirPower, máme pro vás tip, jak ji zahnat. Holandský výrobce příslušenství Zens totiž začal dnes prodávat nedávno oznámenou unikátní bezdrátovou nabíječku Liberty, která se AirPower inspiruje – tedy minimálně po stránce řešení vnitřních nabíjecích cívek.

Apple AirPower odpískal dle dostupných informací mimo jiné kvůli tomu, že nebyl schopen spolehlivě poskládat systém mnoha cívek (údajně 21 až 24) tak, aby fungoval spolehlivě bez jakéhokoliv vzájemného rušení či přehřívání se při nabíjení. S tím si však Zens poradil a svou nabíjecí podložku prošpikoval celkem šestnácti nabíjecími cívkami, které se různě překrývají a společně vytváří nabíjecí systém, jenž bez problému nabije vícero zařízení s podporou Qi kdekoliv na podložce. Nabíječka poskytuje celkový výkon slušných 30 W, díky čemuž zvládá dobít maximální rychlostí jak iPhony, tak třeba i smartphony od Samsungu.

Od AirPower se Liberty liší především svou nekompatibilitou s Apple Watch, jejichž nabíjení musí uživatelé u nabíječky z dílny Zens řešit dokoupením speciálního nabíjecího modulu, který je přes USB-A připojitelný k podložce. Jedná se tedy o řešení, které není ani zdaleka tak pohodlné jako to, které zamýšlel Apple – tedy nabíjení Watch při jejich položení kamkoliv na nabíjecí podložku. Kromě schopnosti nabít Apple Watch přímo pak Liberty postrádá i rozhraní, které by vyvolalo animace stavu nabíjených produktů nabíječkou na displeji iPhonu. To však není vzhledem k unikátnosti této vychytávky ničím překvapivým.

Pokud vás nabíječka Zens Liberty zaujala, objednat lze už nyní přímo na oficiálních stránkách výrobce a to hned ve dvou variantách – konkrétně s vlněným povrchem a s povrchem skleněným. Cena skleněné verze je 179,99 euro, za verzi s vlněným povrchem pak zaplatíte 139,99 euro. Pokud byste pak chtěli dokoupit i nabíjecí modul pro Apple Watch, připravte si dalších 39,99 euro. Jedná se tedy o relativně drahý špás.