Apple poodhalil, z čeho by mohl v budoucnu vyrábět Apple Watch

Jablečná společnost se i přes své snahy inovovat pokouší šetřit kde se jen dá, a to jak na materiálu, tak často také na hardwaru. Výjimkou nejsou ani hodinky Apple Watch, které se doposud mohly chlubit robustním tělem, které bylo odolné proti pádu i potenciálním škrábancům. Apple ale postupně mění strategii a v nejnovějším patentu přichází s návrhem, jak náklady na výrobu výrazně snížit a zároveň zachovat kvalitu materiálu, jehož odolnost je bezkonkurenční.

Výroba hodinek Apple Watch je podle názoru technologického giganta nejspíše příliš drahá, alespoň o tom tedy svědčí nejnovější patent, v němž se Apple rozepsal na téma nového materiálu, jenž by mohl nahradit stávající tělo zařízení. Veškeré součástky by pochopitelně zůstaly stejné, avšak díky absenci nerezové oceli a hliníku by se výrazně ušetřilo na výrobě a nebylo by třeba dělat ani příliš ústupků. Místo dosavadního materiálu totiž Apple navrhuje využít vyztužený plast, který by byl protkaný keramickými vlákny a nabízel by takřka stejnou ochranu jako ocel. Je totiž třeba rozlišovat mezi standardní keramikou a jednotlivými vlákny, která nacházejí využití zejména v izolaci. Zároveň jsou o poznání levnější na výrobu a netrpí řadou neduhů jako předchozí zmiňovaný materiál. Jediným problémem je tak signál, který se musí přes ochrannou vrstvu efektivně prodrat.

I na tento potenciální nedostatek ale Apple myslel a přišel s inovativním řešením, které by zajistilo bezproblémový chod zařízení. Elektromagnetický signál by mohl být přijímán právě pomocí keramických vláken, která by byla uzpůsobena ve speciálním útvaru a byla by pokryta pryskyřicí a obalena v matricovém materiálu. V mnoha případech by totiž samotná vlákna mohla sloužit jako stínidlo a aktivně odrážet bezdrátový signál, což by bylo vzhledem k využití hodinek poměrně problematické. Na stole je však celá řada potenciálních řešení a na nový výrobní postup si pravděpodobně ještě dlouhou dobu počkáme. Tak či onak se jedná o zajímavý koncept, který by mohl najít efektivní využití a snížit náklady.