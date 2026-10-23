Mapy.com se dočkaly tří praktických novinek! Potěší turisty, cyklisty i milovníky dobrého jídla

Mapy.com z dílny českého internetového giganta Seznam patří dlouhodobě mezi aplikace, které si dokáží získat uživatele nejen kvalitními mapovými podklady, ale také nejrůznějšími praktickými funkcemi. A přestože je většina lidí využívá především při plánování výletů, turistice nebo navigování v autě, jejich možnosti jsou podstatně širší. Vývojáři navíc rozhodně nezahálejí a v posledních týdnech přišli s několika zajímavými vylepšeními, která mohou každodenní používání aplikace ještě více zpříjemnit. Konkrétně jde o tři novinky, z nichž dvě potěší především milovníky cestování a třetí ocení prakticky každý, kdo si rád zajde na dobrý oběd.
Offline mapy se konečně aktualizují samy
První novinka řeší jednu z nepříjemností, se kterou se uživatelé Mapy.com mohli dosud setkávat. Stažené offline mapy totiž bylo potřeba aktualizovat ručně, což člověk snadno přehlédl. Nově se však mohou aktualizovat automaticky, jakmile je dostupná jejich novější verze. Ve výchozím nastavení probíhá stahování pouze při připojení k Wi-Fi a současně při nabíjení telefonu. Nemusíte se tedy obávat, že vám aktualizace nečekaně vyčerpají mobilní data nebo baterii. Kdo však dává přednost ruční kontrole, může automatické aktualizace v nastavení offline map vypnout.
Nové turistické trasy a cyklostezky se vám teď do offline map dostanou automaticky. 🗺️
Stažené mapy se nově aktualizují samy. Ve výchozím nastavení jen na Wi-Fi a při nabíjení telefonu.
Vy už jen plánujete, kam vyrazíte příště. 👣 https://t.co/WjEloHdh2aZobrazit příspěvek na X
Nové turistické trasy bez ručního stahování
Na předchozí vylepšení přímo navazuje druhá novinka. Díky automatickým aktualizacím se totiž do stažených map průběžně dostávají také nové turistické trasy a cyklostezky. Pokud tedy například plánujete výlet do oblasti, jejíž mapu už máte uloženou v telefonu, nemusíte před odjezdem ručně kontrolovat, zda se v ní něco změnilo. To může být užitečné především při cestování do míst se slabým mobilním signálem, kde jsou aktuální offline podklady k nezaplacení.
Automatické aktualizace offline map, od teď už jen 😎Zobrazit příspěvek na X
Jídelní lístky restaurací přímo v mapách
Třetí novinka pak potěší především ty, kteří prostřednictvím Mapy.com hledají restaurace. U vybraných podniků se totiž nově zobrazují jídelní lístky přímo v jejich detailu, a to včetně denního menu, pokud jej restaurace nabízí. Nemusíte tak složitě přecházet na internetové stránky podniku nebo hledat jeho nabídku na sociálních sítích. Stačí restauraci otevřít v mapách a podívat se, co zrovna vaří. Funkce zatím není dostupná u všech podniků, její rozšiřování však může být velmi užitečné.
Nevíte, co si dát k obědu? 😋
U vybraných restaurací si teď zobrazíte jídelní lístek přímo v https://t.co/KnUdrypVSg – včetně denního menu, pokud ho podnik nabízí.
Stačí najít restauraci a mrknout, co se dnes vaří. 👀 https://t.co/tiXEGmSNkcZobrazit příspěvek na X