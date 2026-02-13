Ventusky nově ukazuje oficiální výstrahy z celého světa. Na mapě i jako notifikace

Počasí umí být hezké, ale dokáže i pěkně potrápit. Nejde jen o déšť nebo mráz, ale o skutečně nebezpečné kombinace podmínek, které už se vymykají běžným výkyvům počasí. Krupobití, ledovka, záplavy. V praxi to znamená nejen zrušený výlet, ale i mnohem závažnější problémy, které mohou ohrozit majetek i zdraví. V takových situacích je dobré spolehnout se na opravdu profesionální vyhodnocení rizik.
Česká aplikace Ventusky teď přidává velkou novinku: oficiální meteorologické a hydrologické výstrahy od národních meteorologických institutů po celém světě. A hlavně: sbírá je dohromady do jedné appky a sjednocuje je do přehledné podoby.
Co je na tom zásadní
Tyto výstrahy nejsou jen odhad možného vývoje. Jsou to oficiální varování, která vydávají národní meteorologické instituce. Místo toho, abyste je lovili na desítkách různých webů a v různých formátech, vidíte je rovnou na mapě.
Jak to funguje ve Ventusky
V aplikaci přibyla samostatná vrstva Warnings. Na mapě se výstrahy zobrazují přímo nad konkrétními oblastmi a u každé hned vidíte to podstatné:
- platnost od–do (kdy to začne a kdy to končí)
- stupeň závažnosti (odlišený barevně)
- stručný popis, co se čeká
A pokud nechcete mapu pořád kontrolovat, výstrahy mohou přijít i jako notifikace.
Bezpečnost především
Když se počasí takto vyhrotí, nejlepší rozhodnutí bývá počkat, změnit plán, nebo se úplně vyhnout rizikovému místu. Jen k tomu potřebujete informaci včas a ideálně z oficiálního zdroje. Obojí teď přináší Ventusky ve verzi 51.