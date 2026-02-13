Zavřít reklamu

Ventusky nově ukazuje oficiální výstrahy z celého světa. Na mapě i jako notifikace

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Počasí umí být hezké, ale dokáže i pěkně potrápit. Nejde jen o déšť nebo mráz, ale o skutečně nebezpečné kombinace podmínek, které už se vymykají běžným výkyvům počasí. Krupobití, ledovka, záplavy. V praxi to znamená nejen zrušený výlet, ale i mnohem závažnější problémy, které mohou ohrozit majetek i zdraví. V takových situacích je dobré spolehnout se na opravdu profesionální vyhodnocení rizik.

Česká aplikace Ventusky teď přidává velkou novinku: oficiální meteorologické a hydrologické výstrahy od národních meteorologických institutů po celém světě. A hlavně: sbírá je dohromady do jedné appky a sjednocuje je do přehledné podoby.

Still Warnings 1 CZ

Co je na tom zásadní

Tyto výstrahy nejsou jen odhad možného vývoje. Jsou to oficiální varování, která vydávají národní meteorologické instituce. Místo toho, abyste je lovili na desítkách různých webů a v různých formátech, vidíte je rovnou na mapě.

Jak to funguje ve Ventusky

V aplikaci přibyla samostatná vrstva Warnings. Na mapě se výstrahy zobrazují přímo nad konkrétními oblastmi a u každé hned vidíte to podstatné:

  • platnost od–do (kdy to začne a kdy to končí)
  • stupeň závažnosti (odlišený barevně)
  • stručný popis, co se čeká

A pokud nechcete mapu pořád kontrolovat, výstrahy mohou přijít i jako notifikace.

Bezpečnost především

Když se počasí takto vyhrotí, nejlepší rozhodnutí bývá počkat, změnit plán, nebo se úplně vyhnout rizikovému místu. Jen k tomu potřebujete informaci včas a ideálně z oficiálního zdroje. Obojí teď přináší Ventusky ve verzi 51.

Still Warnings 2 CZ
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.