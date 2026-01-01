Tim Cook na nákupech v Nike! Místo bot si pořídil akcie za miliony

Mysleli jste si, že je Tim Cook díky svému dlouhodobému vedení Applu natolik „za vodou“, že nějaké to investování vůbec nemusí řešit? Chyba lávky! Na konci prosince totiž oznámil, že si pořídil 50 000 akcií Nike v hodnotě zhruba 3 milionů dolarů, tedy asi 62 milionů korun. Nejedná se přitom o první akcie Nike, které Cook drží.
Fotogalerie
V minulosti si totiž pořídil již zhruba 65 000 akcií, díky čemuž tak nyní drží kolem 105 000 akcií této firmy v hodnotě kolem 6 milionů dolarů. To sice není v investorském světě nějak závratné číslo, jedná se však minimálně o zajímavý signál směrem k menším investorům, pro které může být koupě Cooka pobídkou k tomu, aby do Nike též investovali. To by se přitom firmě náramně hodilo, jelikož její poslední finanční výsledky nebyly zejména kvůli úpadku v Číně příliš dobré. Nicméně vzhledem k tomu, že má Cook k Nike dlouhodobě kladný vztah, což ostatně dokládá tím, že velmi často obouvá jejich obuv, není z jeho strany podobná forma podpory žádným velkým překvapením.