ChatGPT dostal skvělou novinku pro každého, kdo používá více Google účtů

Pokud používáte jeden Google účet pro soukromé účely a druhý například pro práci, přichází ChatGPT s poměrně nenápadnou, ale v praxi velmi užitečnou novinkou. OpenAI totiž nově umožňuje připojit k ChatGPT více účtů současně, a to v rámci Gmailu, Google Kalendáře a Google Kontaktů. Odpadá tak jedno z dosavadních omezení, které bylo nepříjemné především lidem využívajícím ChatGPT zároveň v osobním i pracovním životě. Doposud bylo možné mít v rámci jednotlivých Google služeb připojený pouze jeden účet. Pokud jste tedy například používali soukromý Gmail a zároveň pracovní Gmail, museli jste si vybrat, ke kterému z nich bude mít ChatGPT přístup. Totéž platilo pro kalendáře a kontakty. Nově je možné přidat druhý, případně i další Google účet a pracovat s nimi v rámci ChatGPT současně.
V praxi je novinka zajímavá především tím, že ChatGPT může pracovat s informacemi napříč připojenými účty. OpenAI jako jeden z příkladů uvádí plánování dne. ChatGPT můžete požádat, aby se při hledání volného termínu podíval zároveň do vašeho osobního i pracovního kalendáře. Podobně může vyhledávat e-maily napříč připojenými schránkami. Představit si lze například situaci, kdy vám informace o pracovní schůzce dorazila na firemní Gmail, zatímco v osobním kalendáři máte ve stejnou dobu naplánovanou soukromou událost. ChatGPT může při práci s připojenými účty zohlednit oba zdroje, aniž by bylo nutné účty neustále přepínat. Právě u podobných scénářů začíná dávat propojení ChatGPT s Google službami podstatně větší smysl.
Jak přidat další Google účet do ChatGPT
Přidání dalšího účtu je jednoduché. V ChatGPT stačí otevřít Nastavení a následně sekci Apps nebo Plugins – konkrétní označení se může lišit podle účtu a verze aplikace. Zde vyberete Gmail, Google Calendar nebo Google Contacts. Pokud daná služba podporuje více připojených účtů, zobrazí se možnost připojit další účet. Následně se přihlásíte ke Googlu a standardním způsobem schválíte požadovaná oprávnění. Jednotlivé připojené účty lze následně také spravovat nebo odpojit. Pokud potřebujete při konkrétním požadavku použít určitý účet, můžete ChatGPT rovněž říct, se kterým z připojených účtů má pracovat. OpenAI uvádí, že podpora více Google účtů je dostupná globálně na podporovaných tarifech ChatGPT Plus, Pro, Business a Enterprise. Funguje na webu, desktopu i v aplikacích pro iOS a Android.
Nejde samozřejmě o funkci, kvůli které by se způsob používání ChatGPT změnil ze dne na den. Je ale dalším krokem k tomu, aby ChatGPT dokázal fungovat jako skutečný osobní asistent pracující s informacemi z různých částí vašeho digitálního života. A právě oddělení pracovního a osobního Google účtu je něco, s čím se potýká obrovské množství uživatelů. Pokud tedy používáte ChatGPT společně s Gmailem nebo Google Kalendářem a dosud vás limitoval jediný připojený účet, toto omezení nyní padá. ChatGPT může mít přístup například k osobnímu i pracovnímu Gmailu a zároveň k více kalendářům, díky čemuž nemusíte před každým požadavkem řešit, ve kterém z vašich Google účtů se požadovaná informace vlastně nachází.