Photoshop, Express i Acrobat jsou nově přímo v ChatGPT a to zcela zdarma!

Adobe oznámilo zásadní novinku. Funkce jeho tří jeho klíčových produktů (Photoshopu, Adobe Express a Adobe Acrobatu) jsou nativně integrovány přímo do ChatGPT, a to zcela zdarma. Uživatelé tak mohou pomocí přirozených textových pokynů upravovat fotografie, vytvářet animace a pracovat s PDF dokumenty, aniž by museli otevírat samostatné aplikace. Podle Adobe má tato integrace oslovit jak běžné uživatele, kteří třeba s plnou verzí aplikací neumějí pracovat, tak profesionály, kteří potřebují provést rychlé úpravy bez přepínání mezi nástroji. Jak uvedl technologický ředitel Ely Greenfield, cílem je přiblížit kreativní nástroje na místo, kde miliony lidí denně pracují.
ChatGPT nyní dokáže využít Photoshop k úpravě jakékoliv nahrané fotografie. Stačí napsat pokyn, jako například „Upravte jas této fotografie„, a Photoshop provede změnu přímo v prostředí chatu. Uživatelé mohou následně ručně dolaďovat jas, kontrast či expozici pomocí posuvníků. Systém navíc rozpozná jednotlivé objekty na snímku, takže lze aplikovat stylové úpravy pouze na určité části obrazu. Pokud bude potřeba, lze jedním kliknutím přejít do webové verze Photoshopu a pokračovat v detailní práci se zachováním vrstev.
Adobe Express umožňuje vytvářet návrhy přímo na základě popisu. Příkaz typu „Navrhněte narozeninové přání s robotem a vesmírným motivem“ vygeneruje několik grafických variant, které lze dále upravovat. Po výběru může uživatel měnit barvy, rozmístění prvků či velikost objektů a následně si nechat připravit i animovanou verzi. K dispozici je rovněž možnost otevřít výsledný design v plné online verzi Expressu. Integrace Acrobatu přináší možnost nahrát PDF a přímo jej editovat či formátovat, obdobně jako ve standardní desktopové aplikaci. Všechny nové funkce jsou k dispozici všem uživatelům ChatGPT na webu, desktopu a iOS, přičemž Adobe Express funguje již i na Androidu. Podpora Photoshopu a Acrobatu pro Android má přibýt v nadcházejících týdnech. Adobe zároveň uvádí, že jde pouze o první krok a do prostředí ChatGPT postupně dorazí další funkce.