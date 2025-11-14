ChatGPT 5.1 oficiálně! Je chytřejší a přirozenější než kdy dřív

OpenAI oficiálně spustilo novou verzi svého AI modelu – GPT-5.1, která přináší zásadní vylepšení v oblasti konverzace, rychlosti i přizpůsobení. Verze GPT-5.1 se nabízí ve dvou variantách: Instant a Thinking.
Dle OpenAI je Instant model hravější, srozumitelnější a lépe reaguje na pokyny. Naopak varianta Thinking je efektivnější při složitějších úlohách, lépe se orientuje ve vícekrokových otázkách a zároveň nabízí přesnější a srozumitelnější odpovědi.
Jaký tón odpovědi chcete?
Jedním z hlavních taháků je možnost nastavit tón odpovědí. K dosavadním volbám jako Default, Nerdy, Cynical nebo Efficient přibyly nové styly – Professional, Candid a Quirky. Uživatelé tak mohou ladit komunikaci ChatGPT přesně podle svých preferencí, a to včetně nastavení míry výstižnosti, srdečnosti nebo četnosti použití emoji.
OpenAI také zavedlo vylepšenou funkci Auto, která automaticky volí mezi modely Instant a Thinking podle náročnosti otázky. Díky tomu bude každá odpověď generována tím nejvhodnějším způsobem.
Neplatící si počkají
GPT-5.1 je od dnešního dne postupně zpřístupňováno uživatelům placených plánů Pro, Plus, Go a Business. Bezplatní a odhlášení uživatelé přijdou na řadu později. Firemní a vzdělávací klienti získají funkci s týdenním předstihem, po němž se GPT-5.1 stane výchozím modelem.
Původní GPT-5 zůstane dočasně dostupný v rozbalovací nabídce „Legacy models“ po dobu tří měsíců pro platící uživatele.