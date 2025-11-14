Zavřít reklamu

ChatGPT 5.1 oficiálně! Je chytřejší a přirozenější než kdy dřív

Ostatní články
Martin Hradecký
0

OpenAI oficiálně spustilo novou verzi svého AI modelu – GPT-5.1, která přináší zásadní vylepšení v oblasti konverzace, rychlosti i přizpůsobení. Verze GPT-5.1 se nabízí ve dvou variantách: Instant a Thinking.

Mohlo by vás zajímat

Dle OpenAI je Instant model hravější, srozumitelnější a lépe reaguje na pokyny. Naopak varianta Thinking je efektivnější při složitějších úlohách, lépe se orientuje ve vícekrokových otázkách a zároveň nabízí přesnější a srozumitelnější odpovědi.

Jaký tón odpovědi chcete?

Jedním z hlavních taháků je možnost nastavit tón odpovědí. K dosavadním volbám jako Default, Nerdy, Cynical nebo Efficient přibyly nové styly – Professional, Candid a Quirky. Uživatelé tak mohou ladit komunikaci ChatGPT přesně podle svých preferencí, a to včetně nastavení míry výstižnosti, srdečnosti nebo četnosti použití emoji.

OpenAI také zavedlo vylepšenou funkci Auto, která automaticky volí mezi modely Instant a Thinking podle náročnosti otázky. Díky tomu bude každá odpověď generována tím nejvhodnějším způsobem.

Neplatící si počkají

GPT-5.1 je od dnešního dne postupně zpřístupňováno uživatelům placených plánů Pro, Plus, Go a Business. Bezplatní a odhlášení uživatelé přijdou na řadu později. Firemní a vzdělávací klienti získají funkci s týdenním předstihem, po němž se GPT-5.1 stane výchozím modelem.

OpenAI 2 OpenAI-2
Annual Allen And Co. Investors Meeting Draws CEO's And Business Leaders To Sun Valley, Idaho Annual Allen And Co. Investors Meeting Draws CEO's And Business Leaders To Sun Valley, Idaho
Sam Altman (Zdroj: ArsTechnica)
ChatGPT ve WhatsApp ChatGPT ve WhatsApp
chatgpt iphone 5 chatgpt iphone 5
chatgpt iphone 4 chatgpt iphone 4
chatgpt iphone 3 chatgpt iphone 3
Vstoupit do galerie

Původní GPT-5 zůstane dočasně dostupný v rozbalovací nabídce „Legacy models“ po dobu tří měsíců pro platící uživatele.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.