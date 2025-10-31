Apple má s AI velké plány! Siri už brzy nemusí používat jen ChatGPT, ale i Google Gemini!

Umělá inteligence hraje v dnešní době prim a jak se zdá, Apple nechce zůstat v tomto směru pozadu. Ačkoliv nyní hrají jeho produkty z hlediska AI spíše druhé housle, v dohledné době by se měla tato skutečnost změnit. AI model OpenAI, který je v současnosti integrován do iOS, totiž doplní co nevidět i další. Během rozhovoru pro CNBC po zveřejnění finančních výsledků za čtvrté čtvrtletí letošního roku tento plán potvrdil Tim Cook s tím, že společnost plánuje otevřít svůj ekosystém i dalším poskytovatelům umělé inteligence. „Naším záměrem je postupně integrovat více partnerů,“ uvedl Cook s tím, že detailní oznámení přijdou později.
Už dříve naznačil Craig Federighi, šéf softwarového vývoje Applu, že firma počítá s podporou různých modelů včetně Google Gemini. Zatímco však tehdy mohly další kroky brzdit antimonopolní spory Googlu, nyní už nic nebrání tomu, aby Apple své AI ambice rozšířil, přičemž přípravy nejspíš již intenzivně probíhají nejen z hlediska vyjednávání, ale taktéž technické připravenosti systémů.
Apple totiž už delší dobu připravuje podporu MCP (Model Context Protocol) coby otevřeného standardu, který má zajistit kompatibilitu mezi různými AI modely a uživatelskými aplikacemi napříč systémy iOS, iPadOS a macOS. Současně pracuje i na rozšíření možnosti využívat třetí AI modely v nástroji Image Playground, jenž je zatím úzce spjatý jen s ChatGPT.
Zatím však zůstává integrace OpenAI jedinou oficiální spoluprací, a to především v rámci Siri a nástrojů pro psaní textu Apple Intelligence. Cookova slova ale jasně dokazují, že Apple má velké plány a že jeho přístup k AI nebude omezený na jediného partnera. Jinými slovy, pokud se vše vyvine podle očekávání, Siri už brzy nemusí mluvit jen hlasem OpenAI, ale klidně i Geminim od Googlu či jinými modely.