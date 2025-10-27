Apple zrychluje závod o AI. Servery pro Apple Intelligence vyrábí v USA dřív, než kdokoliv čekal

Apple oznámil, že začal dodávat své první servery pro umělou inteligenci vyráběné ve Spojených státech, čímž předběhl sebou stanovený plán o více než půl roku. Servery, určené pro systém Private Cloud Compute, pocházejí z nově vybudovaného komplexu v Houstonu a jsou součástí ambiciózního programu domácí výroby technologické infrastruktury. Podle prohlášení Sabih Khana, provozního ředitele Applu, společnost dokázala zprovoznit závod výrazně dříve, než původně plánovala: „Jsme nadšeni, že můžeme odesílat pokročilé servery vyráběné v USA z našeho zařízení v Houstonu. Tyto servery budou klíčové pro pohon Apple Intelligence prostřednictvím Private Cloud Compute. Naše týmy odvedly neuvěřitelnou práci a plánujeme dále rozšiřovat kapacitu továrny v příštím roce.“
Private Cloud Compute tvoří základní infrastrukturu pro Apple Intelligence a umožňuje bezpečné zpracování dat mimo zařízení, aniž by došlo k narušení modelu soukromí na úrovni uživatele, který Apple dlouhodobě prosazuje. Význam projektu zdůraznil i Tim Cook, který na síti X uvedl, že Apple „staví budoucnost AI na amerických základech“. Společnost podle dostupných informací spolupracuje s lokálními dodavateli a univerzitami, zejména s Houston City College, odkud nabírá nové zaměstnance. Houstonská továrna představuje významný milník v rámci investičního závazku Applu ve výši 600 miliard dolarů, který zahrnuje rozvoj domácí výroby, výzkumu a vývoje polovodičů, vzdělávání pracovní síly i rozšiřování infrastruktury datových center.