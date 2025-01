Používáte na iPhonu aplikaci Připomínky? Zapomeňte na ni, novinka v ChatGPT ji strčí do kapsy!

OpenAI stojící za zřejmě nejznámějším AI chatbotem současnosti přišla s parádní novinkou. Do ChatGPT totiž přidala novou beta funkci s názvem „Úkoly“, díky které si můžete nechat od ChatGPT připomínat vše, co potřebujete – ať už jde o jednorázové úkoly, nebo opakující se akce. Stačí napsat, co potřebujete, a ChatGPT vám to připomene pomocí běžného konverzačního jazyka.

Co všechno tahle funkce zvládne? Může vám třeba posílat týdenní souhrn světových zpráv, připravit denní 15minutové cvičení, připomínat jazykové lekce, posílat každý den vtip, nebo vám večer nabídnout plán jídel na další den. Umí také upozornit na důležité události, jako jsou narozeniny, a to vše pohodlně přímo v chatu. S trochou nadsázky se tak dá říci, že aplikaci Připomínky od Applu můžete zahodit, protože ji ChatGPT svou funkčností hravě překoná.

Today we’re rolling out a beta version of tasks—a new way to ask ChatGPT to do things for you at a future time.

Whether it’s one-time reminders or recurring actions, tell ChatGPT what you need and when, and it will automatically take care of it. pic.twitter.com/7lgvsPehHv

— OpenAI (@OpenAI) January 14, 2025