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OpenAI spouští skvělou novinku: ChatGPT vám vytvoří vlastní balíčky samolepek pro iMessage i WhatsApp

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Společnost OpenAI oficiálně představila novou funkci pro ChatGPT, která nadchne každého, kdo rád komunikuje pomocí vizuálních prvků. Uživatelé nyní mohou proměnit jakoukoliv fotografii, nápad či interní vtip v originální samolepku a snadno ji exportovat přímo do WhatsApp a iMessage. Novinka navíc plně podporuje generování obrázků s průhledným pozadím.

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Kreativitě se meze nekladou

Práce s novým nástrojem je velmi intuitivní. Do ChatGPT stačí nahrát jednu nebo více fotografií z vaší galerie a jednoduše zadat instrukci, jak má výsledná samolepka vypadat. Umělá inteligence zvládne:

  • Převést běžnou fotografii na samolepku s oříznutým a průhledným pozadím.
  • Zkombinovat (remixovat) více obrázků dohromady nebo z nich vytvořit ucelený balíček.
  • Přidávat či odebírat různé prvky podle vašeho textového popisu.
  • Přenést grafický styl z jiné předlohy nebo vygenerovat specifický vizuální styl na přání.
iOS 17 Samolepky z emoji 4 iOS 17 Samolepky z emoji 4
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iOS 17 Samolepky z emoji 3 iOS 17 Samolepky z emoji 3
iOS 17 Samolepky z emoji 4 iOS 17 Samolepky z emoji 4
iOS 17 Samolepky z emoji 2 iOS 17 Samolepky z emoji 2
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Snadný export do aplikací

Jakmile jste s výsledkem spokojeni, stačí klepnout na nové tlačítko „Add to chat appsŮ (Přidat do chatovacích aplikací). V nabídce exportu jsou momentálně k dispozici tyto možnosti:

  • iMessage: Samolepka se automaticky zařadí do vyhrazené sekce ChatGPT v nabídce nálepek v aplikaci Zprávy.
  • WhatsApp: Zde je nutné exportovat minimálně tři samolepky najednou. Tento limit tří kusů však není omezením ChatGPT, ale přímým požadavkem společnosti Meta.
  • Uložit do fotek: Klasické uložení vygenerovaného obrázku do galerie zařízení.

Tato novinka posouvá personalizaci chatování na úplně novou úroveň a dává uživatelům do rukou mocný a přitom jednoduchý tvůrčí nástroj přímo v prostředí oblíbeného AI asistenta.

Zdroj
Diskuze
WhatsApp

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