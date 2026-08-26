OpenAI spouští skvělou novinku: ChatGPT vám vytvoří vlastní balíčky samolepek pro iMessage i WhatsApp

Společnost OpenAI oficiálně představila novou funkci pro ChatGPT, která nadchne každého, kdo rád komunikuje pomocí vizuálních prvků. Uživatelé nyní mohou proměnit jakoukoliv fotografii, nápad či interní vtip v originální samolepku a snadno ji exportovat přímo do WhatsApp a iMessage. Novinka navíc plně podporuje generování obrázků s průhledným pozadím.
Kreativitě se meze nekladou
Práce s novým nástrojem je velmi intuitivní. Do ChatGPT stačí nahrát jednu nebo více fotografií z vaší galerie a jednoduše zadat instrukci, jak má výsledná samolepka vypadat. Umělá inteligence zvládne:
- Převést běžnou fotografii na samolepku s oříznutým a průhledným pozadím.
- Zkombinovat (remixovat) více obrázků dohromady nebo z nich vytvořit ucelený balíček.
- Přidávat či odebírat různé prvky podle vašeho textového popisu.
- Přenést grafický styl z jiné předlohy nebo vygenerovat specifický vizuální styl na přání.
Fotogalerie
Snadný export do aplikací
Jakmile jste s výsledkem spokojeni, stačí klepnout na nové tlačítko „Add to chat appsŮ (Přidat do chatovacích aplikací). V nabídce exportu jsou momentálně k dispozici tyto možnosti:
- iMessage: Samolepka se automaticky zařadí do vyhrazené sekce ChatGPT v nabídce nálepek v aplikaci Zprávy.
- WhatsApp: Zde je nutné exportovat minimálně tři samolepky najednou. Tento limit tří kusů však není omezením ChatGPT, ale přímým požadavkem společnosti Meta.
- Uložit do fotek: Klasické uložení vygenerovaného obrázku do galerie zařízení.
Tato novinka posouvá personalizaci chatování na úplně novou úroveň a dává uživatelům do rukou mocný a přitom jednoduchý tvůrčí nástroj přímo v prostředí oblíbeného AI asistenta.