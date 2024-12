Každý pátý Čech si nechal letos s vánočními dárky poradit od ChatGPT!

Pro někoho je vymýšlení vánočních dárků zábava, řadu lidí ale tato každoroční tradice vyčerpává. Jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu Avastu, přední značky v oblasti digitální bezpečnosti a ochrany soukromí společnosti Gen™ (NASDAQ: GEN), při hledání těch nejlepších vánočních dárků totiž 37 % Čechů stráví více než 3 hodiny surfováním na internetu. Pětina (19 %) Čechů proto na hledání tipů na vánoční dárky používá nástroje AI, jako je třeba ChatGPT, který za ně dárky vymyslí během několika vteřin. Dalších 17 % dotázaných ho plánuje využít, což je o 10 % více než v loňském roce. Tento užitečný pomocník však může mít i svá rizika.

Až 37 % těch, kteří už AI pro nákup vánočních dárků využili, obdrželo nepřesné informace. Naproti tomu 26 % dotazovaných uvedlo, že jim umělá inteligence pomohla, a navíc by mohla i zlepšit jejich zážitek z online nakupování. Kromě tipů na dárky se použití AI může hodit i v případě, kdy spotřebitel hledá výhodné ceny. To potvrdilo 12 % respondentů, kteří umělou inteligenci plánují využít právě pro hledání té nejvýhodnější nabídky.

Češi dávají přednost živé obsluze

Ačkoliv technologie a AI mění pravidla hry v téměř každém oboru, Češi si stále potrpí i na lidský faktor. A to především v oblasti zákaznické péče. Mnoho z nich nemá pozitivní zkušenosti s chatboty nahrazujícími právě „živé konzultanty“ a 55 % z respondentů by se dokonce rozhodlo zrušit svůj nákup, pokud by nemohli své potíže vyřešit s lidským zaměstnancem a byli by nuceni využít služby chatbotu.

Vysoká je i nedůvěra v umělou inteligenci a její způsob zacházení s osobními daty. Jen 23 % dotazovaných věří tomu, že AI zachází s jejich daty bezpečně. Vyměnit své osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa nebo datum narození, za získání žádaného dárku, je přitom ochotných 15 % Čechů.

„Během vánočních nákupů se řada lidí může snadno stát obětí podvodů. Proto bychom si měli dát pozor na to, jaké osobní údaje na internetu sdílíme a myslet i na potenciální rizika. Kyberzločinci napodobují populární webové stránky s AI chatboty a vytvářejí jejich falešné verze, které se objevují v různých reklamách a jako sponzorované weby ve vyhledávání. Tyto falešné kopie pak podvodníci používají ke krádeži citlivých dat jako jsou hesla či údaje o bankovních kartách. V některých případech kyberzločinci vyžadují platby za plné verze těchto chatbotů a tím kradou obětem peníze,” varuje analytik hrozeb Avastu Jakub Vávra. „Proto je důležité být obzvláště obezřetný, ujistit se, že používáme skutečné webové stránky nebo aplikace, a sdílet s chytrými chatboty pouze nezbytné údaje.“

Avast proto radí, jak používat AI bezpečně: