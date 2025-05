Apple zrychlil přechod z Androidu na iOS

Přesedlání na iPhone je opět o něco jednodušší. Apple totiž odhalil aktualizaci aplikace Move to iOS, jež je určena uživatelům Androidu, kteří chtějí přejít na iOS. Nová verze přichází s výraznými vylepšeními, která zrychlují přenos dat a celý proces přechodu zjednodušují. Největší novinkou je zřejmě rychlejší přenos dat přes kabel. Pokud máte Android a iPhone a spojíte je přes kabel USB-C nebo USB-C/Lightning, přenos dat bude o poznání svižnější. Apple zároveň přidal zobrazení tipů na používání iOS během samotného přechodu, což má pomoci novým uživatelům se v systému lépe zorientovat ještě před jeho spuštěním.

Aktualizace dále umožňuje přenést do iPhone historii hovorů, označení SIM karet u zařízení s Dual SIM, a nově také i hlasové záznamy. Ty se podle typu souboru přesunou buď do aplikace Hlasové záznamy, nebo do aplikace Soubory. Apple také rozšířil jazykovou podporu v Indii. Přibyly jazyky jako třeba kannadština, malajálamština, maráthština, odijština, paňdžábština, tamilština, telugština a urdština. Aplikace Move to iOS je dostupná v obchodě Google Play a umožňuje všem zájemcům o přechod na iOS přenést kontakty, zprávy, fotky, videa a další obsah bez ztráty dat.