Češi investují do hokejových zážitků: Před světovým šampionátem rostou prodeje televizí o desetinu

Komerční sdělení: V českých domácnostech vrcholí přípravy na nadcházející mistrovství světa v ledním hokeji. Podle statistik maloobchodního prodejce elektroniky DATART v týdnech před zahájením šampionátů pravidelně rostou prodeje televizí v průměru o 10 %, a jinak tomu není ani v letošním roce. Důvodem je snaha fanoušků zajistit si co nejlepší zážitek ze sledování zápasů v pohodlí domova. Zájem o český národní sport DATART podporuje nejen širokou nabídkou elektroniky, ale také jako hlavní partner Českého hokeje.

S blížícím se startem hokejového mistrovství světa vrcholí přípravy nejen u hráčů, ale i u fanoušků. Právě hokejový šampionát se totiž v posledních letech stává příležitostí pro řadu z nich, aby si pořídili nové vybavení, a ještě více si tak zpříjemnili sportovní zážitek. Potvrzují to statistiky z prodejů maloobchodního prodejce elektroniky DATART, podle kterých v týdnech před začátkem hokejového šampionátu pravidelně stoupá zájem Čechů o nové televize – v průměru o 10 %.

„Češi jsou vášniví fanoušci a mnozí si chtějí domácí fandění užít na maximum. To často znamená pořízení nového, většího nebo kvalitnějšího zařízení, díky němuž se mohou stát součástí každého utkání. Kvalitní obraz a zvuk dnes dokážou vytvořit atmosféru téměř jako na stadionu. V posledních týdnech si tak – podobně jako v minulých letech – všímáme rostoucího zájmu nejen o televizory, ale i o projektory,“ říká Petra Psotková, tisková mluvčí DATARTu. „Podobný trend pozorujeme i při dalších významných sportovních událostech,“ dodává.

V obýváku i na ledě – DATART hlavním partnerem Českého hokeje

Kromě toho, že DATART pomáhá fanouškům užít si ten nejlepší hokejový zážitek doma u televizních obrazovek, se maloobchodní prodejce v letošním roce stal také hlavním partnerem Českého hokeje. Navázal tak na své dlouhodobé aktivity spojené s podporou sportovních a komunitních projektů v České republice.

„Hokej vnímáme jako silný symbol týmového ducha, odhodlání a sounáležitosti. Právě tyto hodnoty jsou blízké i nám – ať už jde o vztahy se zákazníky, zaměstnanci nebo komunitami, jejichž jsme součástí. Jsme proto hrdí, že můžeme stát po boku našich reprezentantů na cestě za úspěchem,“ říká Petra Psotková a dodává: „Chceme být aktivním partnerem, který nejen fandí, ale také pomáhá – ať už skrze podporu reprezentací, nebo tím, že fanouškům doma zprostředkujeme co nejlepší sportovní zážitek.“

DATART podporuje Český hokej naplno – od mužské a ženské reprezentace přes mládežnické výběry až po ty nejmenší, kteří si teprve poprvé oblékají hokejovou výstroj v rámci projektu „Pojď hrát hokej“. „Víme, že hokej není jen sport. Je to vášeň, týmový duch, a hlavně – to, co nás spojuje. Pro nás v DATARTu je hokej víc než reklama na dresu. Je způsob, jak být součástí něčeho většího. Chceme přiblížit hokej českým domácnostem, rozšířit fanouškovskou základnu a inspirovat ke zdravému životnímu stylu. Proto jsme letos u toho – jako hlavní partner, jako fanoušci, jako srdcaři,“ dodává Petra Psotková.

Televize ve slevě na DATARTu naleznete zde