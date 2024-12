Apple shodil vydáním iOS 18.2 chatbota ChatGPT

Pokud využíváte ChatGPT, v uplynulých hodinách jste se mohli setkat s problémy s jeho funkčností. Uživatelé po celém světě totiž ve velkém hlásili, že je ChatGPT buď extrémně pomalý, nebo že nejede vůbec. Problémy s funkčností následně přiznalo i OpenAI a přestože žádný konkrétní důvod neuvedlo, je velmi pravděpodobné, že servery společnosti prostě jen neustály obří nápor uživatelů, který způsobilo vydání iOS 18.2 včera večer. Ten totiž v USA přinesl integraci ChatGPT do iOS a právě krátce po jeho vydání se začaly problémy s tímto chatbotem objevovat.

ChatGPT byl integrován do iOS 18.2, iPadOS 18.2 a macOS 15.2, přičemž sloužit zde má coby doplněk pro Siri v případě, že ta nebude schopná poskytnout odpověď na složitější či komplexnější otázku. Na sociálních sítích se proto ve velkém spekuluje o tom, že jablíčkáři, kteří dostali update s Apple Intelligence k dispozici, si novou integraci ChatGPT do systému začali po vydání ve velkém zkoušet, což způsobilo obří nápor na servery OpenAI a jejich následné problémy s funkčností. O to zajímavější bude sledovat, jak OpenAI do budoucna celou situaci vyřeší, protože v současnosti je ChatGPT v iOS k dispozici jen relativně malému množství uživatelů kvůli tomu, že je Apple Intelligence omezená jen na pár zemí. To se má ale v nadcházejících měsících změnit.