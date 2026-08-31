EU si posvítí na ChatGPT, Reddit a Roblox, patří mezi největší internetové služby světa

ChatGPT se dostává v Evropské unii do stejné regulační ligy jako největší internetové služby světa. Evropská komise dnes oznámila, že ChatGPT, Reddit a Roblox nově zařadila mezi služby podléhající nejpřísnějšímu režimu podle nařízení o digitálních službách, známého pod zkratkou DSA. Důvod je jednoduchý – všechny tři služby překročily hranici 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně v Evropské unii.
V případě ChatGPT je však rozhodnutí zajímavé ještě z jednoho důvodu. Evropská komise jej nezařadila mezi mimořádně velké online platformy (VLOP), kam nově spadají Reddit a Roblox, ale označila jej za mimořádně velký internetový vyhledávač (VLOSE). ChatGPT totiž podle Komise funguje jako hybridní služba a díky schopnosti vyhledávat aktuální informace na internetu splňuje definici internetového vyhledávače. Jde o poměrně zásadní ukázku toho, jak se mění pohled regulátorů na služby založené na umělé inteligenci. ChatGPT už totiž není vnímán pouze jako chatbot, kterému položíte otázku a on na základě svého modelu vytvoří odpověď. Díky vyhledávání na internetu stále více konkuruje klasickým vyhledávačům a Evropská komise jej nyní podle toho také začala posuzovat.
ChatGPT má v EU obrovské množství uživatelů
Aby mohla být služba zařazena do nejpřísnější kategorie podle DSA, musí mít v Evropské unii alespoň 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Tato hranice odpovídá přibližně desetině populace EU. ChatGPT ji přitom překračuje s velkou rezervou. Podle údajů zveřejněných v souvislosti s rozhodnutím Komise měla samotná vyhledávací funkce ChatGPT za sledované období v EU v průměru zhruba 159 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Reddit měl podle zveřejněných údajů přibližně 57,2 milionu uživatelů měsíčně a Roblox zhruba 48 milionů. Všechny tři služby se proto dostaly nad hranici, při které může Evropská komise rozhodnout o jejich zařazení mezi mimořádně velké platformy či vyhledávače.
Samotné zařazení na seznam samozřejmě neznamená, že by měla Evropská unie ChatGPT nějakým způsobem zakazovat nebo výrazně omezovat jeho používání. Pro OpenAI však přináší celou řadu dalších povinností. Společnost bude muset mnohem podrobněji vyhodnocovat systémová rizika spojená se svou službou a algoritmy a zároveň prokazovat, jak tato rizika omezuje. Evropská komise mezi ně řadí například šíření nezákonného obsahu, možné negativní dopady na nezletilé, fyzickou a duševní pohodu uživatelů, ochranu základních práv, vliv na volební procesy nebo veřejnou bezpečnost. U největších služeb počítá DSA také s větší transparentností, nezávislými audity a přístupem regulátorů či schválených výzkumníků k některým datům. OpenAI, Reddit a Roblox nyní dostaly čtyři měsíce na to, aby nové požadavky splnily. Dodatečné povinnosti podle DSA tak musí začít plnit nejpozději do konce listopadu letošního roku.
EU zpřísňuje dohled nad největšími službami
ChatGPT, Reddit ani Roblox nejsou zdaleka prvními službami, které se do nejpřísnější kategorie DSA dostaly. Evropská unie již podobným způsobem dohlíží například na Facebook, Instagram, TikTok, YouTube nebo velká internetová tržiště. Nové rozhodnutí je však zajímavé především v případě ChatGPT, protože ukazuje, že se pravidla vytvořená původně především pro velké internetové platformy a vyhledávače začínají naplno dotýkat také generativní umělé inteligence.
Pro OpenAI to zároveň znamená, že ChatGPT bude v Evropě podstatně více pod drobnohledem regulátorů. Evropská komise totiž může u největších služeb přímo kontrolovat dodržování DSA a případné porušování pravidel může vést k velmi vysokým sankcím. Nařízení umožňuje v nejzávažnějších případech uložit pokutu až do výše 6 % celosvětového ročního obratu společnosti.
Z pohledu běžného uživatele se pravděpodobně ze dne na den nic nezmění. Z dlouhodobého hlediska však může nové zařazení ovlivnit například způsob, jakým ChatGPT pracuje s vyhledáváním na internetu, jak vysvětluje fungování svých systémů nebo jaká bezpečnostní opatření bude OpenAI v Evropské unii zavádět. Především je ale zajímavé sledovat, že se ChatGPT z pohledu evropských regulátorů definitivně posouvá z kategorie „AI chatbot“ mezi nejvýznamnější internetové služby současnosti.