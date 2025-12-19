ChatGPT si nově rozumí s Apple Music a umí lépe generovat obrázky

OpenAI oznámilo nové funkce pro ChatGPT, které zahrnují integraci s Apple Music a vylepšený generátor obrázků. Tyto novinky přináší uživatelům praktičtější i kreativnější využití ChatGPT.
Integrace s Apple Music
Podpora Apple Music umožní ChatGPT analyzovat hudební historii uživatele a navrhovat personalizované playlisty či doporučení skladeb. Na doporučené skladby půjde kliknout a otevřít je přímo v aplikaci Hudba na iPhonu nebo počítači. I když integrace zatím není dostupná, její spuštění se očekává brzy.
Lepší obrázky na dosah
Součástí aktualizace je také nová verze funkce ChatGPT Images, která nyní vytváří obrázky až čtyřikrát rychleji. Dokáže navíc upravovat pouze zvolené části obrázku, zatímco zachová původní světlo, kompozici i vzhled osob.
Model zvládá přidávání, mazání, kombinování a přesouvání prvků na fotografii, což vede k realističtějším výsledkům. Zlepšilo se také přidávání textu do obrázků a celkové rozvržení scén. OpenAI uvádí, že nový model lépe plní pokyny uživatelů než předchozí verze.
Na druhé straně poklesla kvalita při generování anime stylu a při úpravách obrázků s mnoha lidmi. Tyto nedostatky lze částečně kompenzovat použitím přednastavených filtrů. Starší verze generátoru zůstává i nadále dostupná.
Nový editor ChatGPT Images obsahuje desítky stylů a šablon a je dostupný jak v mobilní aplikaci, tak na webu. Díky tomu se ChatGPT lépe vyrovná konkurenci, včetně Google Nano Banana.