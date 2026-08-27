MacBook Ultra přepíše pravidla hry. Tyto novinky od něj můžete čekat

Zákulisní zprávy a úniky naznačují, že příští jablečný špičkový přenosný počítač nemusí být pouhým nástupcem řady MacBook Pro. Jablečný gigant má podle všeho v plánu představit zbrusu novou kategorii s názvem MacBook Ultra, která se zařadí na samotný vrchol nabídky nad stávající modely s čipy M5 Pro a M5 Max. Ty by měly zůstat v prodeji i nadále jako dostupnější profesionální alternativa.
Dotykový OLED panel a konec kývání displeje
Zásadní revolucí má projít samotná obrazovka. Podle Marka Gurmana z Bloombergu i Ming-Chi Kua nasadí Apple špičkový OLED displej, jehož panely exkluzivně vyrobí Samsung Display. Tato technologie přinese dokonalou černou, vyšší kontrastní poměr a znatelně nižší spotřebu energie.
Vůbec poprvé v historii Maců se dočkáme také přímého dotykového ovládání. Apple přitom neplánuje z Macu udělat iPad, ale umožní plynulý přechod mezi dotykem, trackpadem a myší. Indicie pro tuto změnu se objevily již v systému macOS Golden Gate v podobě podpory dotyků v režimu Sidecar či gesta potažení pro obnovení stránky (pull-to-refresh). Aby se Apple vyhnul neduhu známému z dotykových PC s Windows, vyvinul speciální vyztužený pant, který zabrání nepříjemnému viklání a pružení displeje při dotyku prstu.
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Tenčí tělo a Dynamic Island místo výřezu
Po vzoru nejnovějších iPadů plánuje Apple výrazně ztenčit celou konstrukci, aby vytvořil nejtenčí a nejlehčí zařízení ve své třídě. Zároveň se po letech rozloučíme s kontroverzním výřezem v displeji (notchem). MacBook Ultra jej má nahradit interaktivním prvkem Dynamic Island, který bude dynamicky měnit velikost podle spuštěných aplikací a systémových funkcí přímo v řádku nabídek.
Výbava, termín představení a prémiová cena
První generace MacBooku Ultra má podle dostupných informací využívat čipy M5 Pro a M5 Max, zatímco základní MacBook Pro dostane nový čip M6. Plnohodnotného přechodu na architekturu M7 Pro a M7 Max se řada Ultra dočká v druhé generaci v roce 2027.
Pokud nedojde ke zdržením kvůli globálnímu nedostatku paměťových čipů, mohl by se nový MacBook Ultra představit v období mezi říjnem a prosincem letošního roku. Vzhledem k ultraprémiové výbavě a nedávnému zdražení napříč portfoliem Maců je však jisté, že novinka svou cenovkou výrazně překročí dosavadní cenovou hladinu profesionálních laptopů od Applu.