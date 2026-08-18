MacBook Ultra bude největší změnou Apple za poslední roky. Tohle všechno má nový Mac nabídnout

Apple se podle všeho chystá na jednu z největších změn MacBooků za poslední roky. Připravovaný high-end model, kterému se zatím přezdívá MacBook Ultra, má totiž přinést hned několik novinek, které jsme u notebooků Applu dosud neviděli. A pokud se současné informace potvrdí, nepůjde jen o další generaci s rychlejším čipem. Apple má totiž kompletně přepracovat samotný koncept svého profesionálního notebooku.
Největší novinkou má být pochopitelně displej. MacBook Ultra má jako vůbec první Mac dostat OLED panel, který by měl nabídnout lepší kontrast, skutečně černou a celkově kvalitnější obraz než současné mini-LED displeje. OLED už Apple používá u iPhonů a iPadů Pro, u MacBooků se mu ale zatím vyhýbal především kvůli ceně a výrobní náročnosti větších panelů.
Ještě zajímavější je však druhá část této změny. OLED displej má být totiž zároveň dotykový. Dotyk přitom nemá nahradit trackpad a klávesnici, ale fungovat jako jejich doplněk. Apple navíc podle dostupných informací upravuje macOS Golden Gate tak, aby bylo ovládání dotykem přirozenější. Ve výsledku by tedy měl Mac i rozpoznat, zda jej zrovna ovládáte prstem či periferiemi a na základě toho „upravit“ ovládání macOS. Za mě osobně je pak přidání podpory dotykového ovládání jednoznačně dobrou zprávou vzhledem k tomu, že mít k dispozici širší spektrum ovládacích možností zkrátka přijde vhod. Dotyk je navíc velmi intuitivní styl ovládání a to i v případě počítačů. Minimálně mé zkušenosti z minulosti, kdy jsem dotykový počítač využíval, jsou v tomto zcela jednoznačné.
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Opět tenký Mac
Velkou designovou změnou má být také samotné víko. Apple současný design MacBooku Pro používá od roku 2021, takže už je podle všeho čas na pořádnou obměnu. MacBook Ultra by měl být tenčí a zároveň by mohl přijít o dnes již dobře známý výřez v displeji. Ten má podle spekulací nahradit Dynamic Island známý z iPhonů. A právě Dynamic Island by mohl mít u Macu větší smysl, než se na první pohled zdá. Apple jej totiž může propojit s novou podobou Siri a Apple Intelligence, která se má výrazněji projevit právě v macOS Golden Gate. Zároveň by tím Apple vizuálně sjednotil způsob, jakým Siri funguje napříč iPhonem a Macem.
MacBook Ultra má být dostupný ve 14″ a 16″ variantě, tedy ve stejných úhlopříčkách, jaké známe z MacBooku Pro. Zajímavé je také to, že Apple údajně nechystá nový M6 Pro ani M6 Max. První generace tohoto MacBooku by proto měla využívat současné čipy M5 Pro a M5 Max. Pozdější druhá generace by pak měla přeskočit rovnou na M7 Pro a M7 Max.
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Cena nebude nízká
Co se týče ceny, tady už tolik radosti nebude. Apple letos v červnu zdražil Macy a 14″ MacBook Pro s M5 Pro nyní začíná na 2499 dolarech, zatímco 16″ varianta stojí od 2999 dolarů. MacBook Ultra má být ještě dražší, takže rozhodně nepůjde o počítač pro každého.
A kdy se dočkáme? To je zatím největší otazník. Apple má zahájit masovou výrobu nejdříve koncem letošního roku a současné informace hovoří o uvedení na trh mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027. Pokud dorazí ještě letos, říjen až prosinec se jeví jako pravděpodobnější termín. Na zářijové keynote s iPhonem 18 Pro jej ale čekat nemáme. Výrobu navíc může ovlivnit současný nedostatek paměťových čipů.
Pokud se tedy všechny současné úniky potvrdí, bude MacBook Ultra skutečně pořádně zajímavým Macem. OLED, dotykový displej, tenčí konstrukce, Dynamic Island a zcela nový design totiž znamenají podstatně víc než jen další běžný generační upgrade. A po pěti letech od posledního velkého redesignu MacBooku Pro už Apple podle všeho opravdu chystá změnu, na kterou se vyplatí počkat.