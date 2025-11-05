Apple chystá supervýkonný čip M5 Ultra! Novinka zamíří do Macu Studio už příští rok

Vypadá to, že Apple se příští rok opět posune hranice výkonu svých čipů na novou úroveň. Podle nejnovějších informací agentury Bloomberg totiž chystá hned několik verzí svého čipu M5, přičemž tou nejvýkonnější má být M5 Ultra. Ten se má objevit v příští generaci Macu Studio, který dorazí v konfiguraci s M5 Max i právě M5 Ultra.
Současná generace ve formě čipů rodiny M4 přitom mezi profesionály vzbudila menší rozpaky. Apple totiž u ní vůbec nevydal čip M4 Ultra, a místo toho kombinoval rozdílné generace. Mac Studio se tak prodával buď s M4 Max, nebo s M3 Ultra. Řada uživatelů tak musela volit mezi novější architekturou a vyšším výkonem, což nebylo zrovna ideální řešení. Zdroje Bloombergu nicméně tvrdí, že Apple už podobnou situaci opakovat nechce. V roce 2026 má proto přijít sjednocená generace, kde všechny výkonnostní úrovně od M5 po M5 Ultra budou stát na stejné technologické platformě.
Kromě Macu Studio se chystají i nové verze Macu mini s čipy M5 a M5 Pro, zatímco o případném Macu Pro s M5 Ultra zatím není jasno. Ten by se však podle Marka Gurmana mohl objevit nejdříve v roce 2027, takže by mělo platit, že minimálně zprvu bude nejvýkonnějším Macem modelu Studio právě s M5 Ultra. Nechme se tedy překvapit, jak výkonný se Applu podaří vytvořit a co díky němu budou uživatelé schopni nově vytvářet.