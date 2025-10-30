Zavřít reklamu

Nový MacBook Pro s čipem M5 skrývá vylepšení, které nám Apple (takřka). Je přitom zásadnější, než sám tvrdí!

Mac
Jiří Filip
Apple s uvedením nové generace MacBooku Pro s čipem M5 nijak zvlášť nepřekvapil. Design zůstal beze změn, displej i portová výbava jsou prakticky totožné a většina vylepšení se odehrála právě pod kapotou. Jenže právě tam se ukrývá jedna změna, která se do tiskové zprávy sice dostala, ale Apple ji odbyl jednou větou. A jak se nyní ukazuje, měl ji možná zdůraznit víc, než sám tušil.

Řeč je o rychlosti SSD úložiště, kterou Apple v tiskové zprávě označil za „až 2× rychlejší než u předchozí generace“. Tím ale jen naznačil, že půjde o drobný upgrade pro profesionály, kteří pracují s obřími RAW soubory nebo exportují 8K video. Jenže podle prvních testů se ukazuje, že nové úložiště v MacBooku Pro M5 je rychlejší víc, než Apple přiznal.

Na srovnávací test se podíval YouTuber Max Tech, který otestoval čerstvě uvedený MacBook Pro M5 proti loňskému modelu s čipem M4 pomocí standardního benchmarku Blackmagic. A výsledky jsou překvapivě dramatické.

Rychlost čtení dat u M5 modelu vystoupala na 6 323 MB/s, zatímco M4 zvládl jen 2 031 MB/s. To znamená víc než trojnásobný nárůst, což je číslo, které Apple ve svém oznámení vůbec nezmínil. Zápis dat se zlepšil o něco mírněji. M5 dosáhl 6 068 MB/s, zatímco M4 zůstal na 3 293 MB/s, což odpovídá tvrzení Applu o „dvojnásobném výkonu“.

Co to znamená v praxi? Pokud používáte MacBook Pro jen na běžnou práci, nejspíš rozdíl nepoznáte. Ale pokud denně pracujete s velkými projekty v Logic Pro, Final Cutu nebo Xcodu, nebo třeba s lokálními LLM modely umělé inteligence, pak vás nový M5 model může překvapit rychlostí, s jakou načítá a zpracovává data.

Apple tedy tentokrát vsadil na evoluci místo revoluce, ale právě SSD je ukázkou, že i nenápadné změny mohou přinést skutečně znatelný posun. A zatímco pozornost se tradičně soustředí na čip, displej a výdrž baterie, je to právě rychlost úložiště, která může u M5 MacBooku Pro nejvíc ovlivnit každodenní práci profesionálů.

