MacBook Pro M5 v prvních recenzích: Výkon, který nepřekvapí, ale nezklame

Nový MacBook Pro s čipem M5 je oficiálně tady a první recenze potvrzují to, co jsme tušili už při jeho představení – letos se žádná revoluce nekoná. Apple vsadil především na evoluční posun výkonu, který stojí a padá s novým čipem M5, což potvrzují i zahraniční recenzenti, kterým se již novinka dostala do rukou. Jak trefně poznamenal Jason Snell ze Six Colors, „nejde o kompletní přestavbu, ale o postupné vylepšování, které Apple dělá s železnou pravidelností.“ A přesně tak M5 působí, tedy jako další krůček kupředu, nikoliv skok.
Procesor M5 staví na 3nm technologii a nabízí zrychlené výkonné jádro, přepracované GPU s podporou ray tracingu a širší paměťovou propustnost. V testech vychází přibližně o 9 % rychlejší než M4 a v multicore výkonu o zhruba 19 % před M4 MacBookem Air. Největší rozdíl se ale ukazuje v grafickém výkonu, kde M5 přidává kolem 37 %, což se může projevit především při práci s videem nebo AI aplikacemi.
Fotogalerie
A právě umělá inteligence je tím, kde se Apple snaží M5 nejvíc odlišit. Antonio G. Di Benedetto z The Verge k tomu píše: „Nové Neural Acceleratory v GPU jádrech dávají M5 skutečnou výhodu v AI úlohách, konkrétně v některých případech zvládá až 3,5× rychlejší výpočty než M4.“ Prakticky to znamená, že aplikace jako Topaz Video AI nebo funkce Enhance Speech v Premiere Pro poběží znatelně plynuleji.
Na druhé straně mince je ovšem spotřeba. Podle testů Ars Technica dokáže M5 při plném vytížení brát až o 60 % více energie než M4. V praxi to ale zřejmě neovlivní běžnou výdrž, kterou Apple stále uvádí až 24 hodin. Jak ale upozorňuje Andrew Cunningham, „Apple zřejmě letos šel více po výkonu než po efektivitě, což může být při náročnější práci znát.“
Celkově se tak potvrzuje, že M5 MacBook Pro je skvělý notebook, jen ne pro každého. Pokud máte M4, přechod nemá valný smysl. Ale pokud stále používáte starší M1 či M2, natož Intel, rozdíl pocítíte okamžitě. Tony Polanco z Tom’s Guide to shrnul jednoduše: „Ti, kdo mají M4, mohou v klidu vynechat. Ti, kdo mají cokoliv staršího, budou nadšení.“ M5 MacBook Pro tak zůstává jedním z nejlepších laptopů na trhu. Jen letos poprvé trochu ztrácí ten pověstný „wow efekt“, na který jsme u Applu zvyklí.
