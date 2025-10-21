Zavřít reklamu

6 zásadních novinek, které přináší kromě čipu M5 nové iPady Pro (2025)

iPad
Martin Hradecký
Apple představil nový iPad Pro, který se může pochlubit nejen čipem M5, ale i několika dalšími vylepšeními, jež z něj dělají dosud nejvýkonnější tablet značky. Ačkoliv je hlavním lákadlem nová generace čipu s vyšším výkonem CPU i GPU, Apple provedl i řadu dalších změn, které stojí za pozornost.

1. Více RAM i pro menší kapacity

Modely s 256GB a 512GB úložištěm nyní obsahují 12 GB RAM (dříve 8 GB), zatímco 1TB a 2TB varianty zůstávají u 16 GB. Tato změna přináší citelné zlepšení při práci s náročnými aplikacemi i multitaskingem.

2. Nový čip N1 pro konektivitu

Čip Apple N1 přidává podporu Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Nabízí až 160MHz kanálovou šířku, což zlepšuje stabilitu připojení a zároveň zvyšuje rychlost přenosu dat. Zlepší se i spolehlivost funkcí jako AirDrop nebo Osobní hotspot.

3. Rychlejší modem C1X

Verze s mobilním připojením získala čip C1X, který přináší až o 50 % rychlejší datové přenosy a zároveň lepší energetickou efektivitu. To ocení uživatelé, kteří používají iPad mimo Wi-Fi sítě.

4. Dvojnásobná rychlost úložiště

Apple uvádí, že nový iPad Pro má až 2× rychlejší SSD při čtení i zápisu dat. V praxi to znamená svižnější načítání aplikací, přenosy souborů i editaci videí.

5. Vylepšený výstup na externí displeje

Tablet nyní zvládne 120Hz obnovovací frekvenci s podporou Adaptive Sync. Výsledkem je plynulejší obraz a nižší latence při práci i hraní na externím monitoru.

6. Rychlejší nabíjení a ultra nízký jas

Díky rychlonabíjení lze dosáhnout 50 % kapacity za 30–35 minut. Displej navíc umí snížit jas až na 1 nit, což oceníte při nočním používání.

Nové modely iPad Pro 11″ a 13″ jsou již dostupné k předobjednání a do prodeje vstoupí 22. října. Apple tak posouvá hranice výkonu a konektivity pro profesionální i běžné uživatele.

