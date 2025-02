O čem se šeptá u Applu: iPhone 17 Air na videu, designové změny a čip M5

O budoucích iPhonech se mluví s čím dál větší intenzitou. Není tedy divu, že budou patřit mezi hlavní témata našeho dnešního souhrnu. Zabývat se budeme ale také čipem M5.

Které zařízení dostane čip M5 jako první?

Čipy M5 se letos poprvé dostanou do MacBooků Pro, nikoli do iPadů Pro, jak se původně očekávalo. Apple tentokrát zvolil tradiční přístup, kdy nové čipy nasadí do počítačů jako první. Očekává se, že nové modely MacBooků Pro budou obsahovat různé varianty čipu M5, včetně M5, M5 Pro a M5 Max. Naopak, iPady Pro s novým čipem M5 dorazí až v roce 2026. Tento krok potvrzuje trend, kdy Apple prioritizuje nové čipy pro své notebooky, což ukazuje i na předchozí roky, kdy MacBooky dostaly nové čipy dříve než iPady.

Údajný iPhone 17 se ukázal v novém videu

Na YouTube kanálu Front Page Tech bylo v průběhu uplynulého týdne zveřejněno video, které ukazuje údajný design modelu iPhone 17 Air. Podle renderů, které byly v videu představeny, má mít tento model ultratenký design o tloušťce pouhých 5,5 mm v nejtenčím bodě. Zajímavým prvkem je takké zcela nový fotoaparát, který je umístěn v horní části zadní strany zařízení. Na levé straně je jediný zadní fotoaparát, na pravé mikrofon a LED blesk. Tento design je v souladu s dříve uniklým tělem iPhone 17 Air. Očekává se, že model bude představen v září, video nicméně není v žádném případě zárukou toho, že finální model skutečně bude mít takovouto podobu.

Bude letošek rokem výrazného redesignu iPhonů?

Letošní rok by mohl přinést výrazný redesign iPhonů. Podle informací, které v uplynulém týdnu zveřejnil na čínské sociální síti Weibo zdroj Digital Chat Station, se design iPhonů začne letos měnit zásadním způsobem. Modely iPhone 17 Air a iPhone 17 Pro budou mít nové uspořádání zadních fotoaparátů, včetně horizontálních kamerových barů, což znamená odklon od předchozího vertikálního uspořádání. Další změnou bude nová konstrukce, kdy iPhone 17 Pro bude mít částečně hliníkový a částečně skleněný zadní kryt, což zlepší vzhled i funkčnost zařízení.