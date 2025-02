iPady Pro letos nedorazí! Čipy M5 tak letos jako první opět dostanou Macy

Když Apple v loňském roce odhalil světu novou generaci iPadů Pro, nejednoho svého fanouška velmi překvapil tím, že u nich použil coby u svých prvních produktů novou generaci čipů Apple Silicon, konkrétně pak základní čip M4. První Macy přitom na tentýž čip čekaly až do podzimu téhož roku, kdy jej Apple nasadil do MacBooků Pro, Maců mini a iMaců. Pokud jste si však mysleli, že tím Apple odšpuntoval novou tradici a že od loňska má tedy v plánu čipy Apple Silicon nasazovat nejprve do nové generace iPadů Pro, jste na omylu.

Podle informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž letos dostanou nové čipy Apple M5 jako první opět Macy, konkrétně pak MacBooky Pro. Stát se tak má na podzim, kdy Apple stejně jako v předešlých letech novou generaci svých čipů Apple Silicon odhalí i spolu s prvními Macy, do kterých je nasadí. A stejně jako v předešlých letech se mají prvními šťastlivci stát právě MacBooky Pro, nejspíš pak ve všech konfiguracích – tedy s M5, M5 Pro i M5 Max.

Co se pak týče iPadů Pro, s jejich novou generací se pro letošní rok nepočítá. Dorazit má totiž až v první polovině roku 2026 s tím, že jedním z jejich hlavních vylepšení se má samozřejmě stát čip M5. Co dalšího pro ně Apple chystá ale zatím vzhledem k tomu, že svět od jejich představení dělí ještě možná více než rok zatím nevíme.