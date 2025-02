Google Maps nejspíš odhalily natáčení Keynote v Apple Parku! Přesvědčte se sami

Některá tajemství není Apple schopen udržet pod pokličkou, ani kdyby se rozkrájel. Krásným příkladem je nynější odhalení pravděpodobného natáčení ve vnitřním prostoru hlavní budovy Apple Parku z ledna letošního roku. O toto odhalení se totiž postaral Google skrze své Mapy, respektive pak letecké snímky, které na nich zveřejnil a které byly zaznamenány právě v lednu 2025. Vidět jsou na nich konkrétně dvě ramena, která pravděpodobně drží kamery či jiné filmařské vybavení, a která jsou nasměrována do středu vnitřního kruhu Apple Parku.

V tuto chvíli můžeme jen spekulovat nad tím, zda se jedná o doprovodné video chystané pro iPhone SE 4, jehož premiéra by měla proběhnout už tuto středu, nebo si Apple začal natáčet záběry pro Keynote, na které ukáže další část jarních novinek v čele s MacBooky Air M4 či AirTagy 2. generace. Vyloučit ale samozřejmě nelze ani to, že se jedná jen o údržbářské plošiny, které na plášti budovy něco opravovaly. Co naopak vyloučit víceméně můžeme, je to, že by byla ramena využita pro natáčení reklamy – ty totiž Apple v Apple Parku natáčí jen velmi zřídka, jelikož jeho prostory využívá raději pro „povídací“ videa při představování nových produktů. A co myslíte vy? Čeká nás doprovodné video k představení iPhonu SE 4, brzká jarní Keynote, nebo snad něco úplně nového?

Na dost možná natáčecí techniku v Apple Parku se můžete v Google Maps podívat zde