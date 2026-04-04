Na co se můžete přes Velikonoce podívat na HBO Max?

The Passion
Chrámoví kněží i římský prefekt Pilát Pontský se připravují na příliv zbožných poutníků, kteří míří do Jeruzaléma. Přijíždí také Ježíš Galilejský. Pokud chcete Velikonoce se streamovací platformou Max prožít v tradičnějším duchu, můžete vyzkoušet tento dvoudílný „pašijový“ snímek z originální produkce HBO. Druhou část filmových Pašijí najdete zde.
Pán prstenů
Ti, kteří zrovna nepatří mezi členy Ježíšova fanklubu, a přesto by chtěli přes Velikonce zhlédnout něco epického, si mohou pustit trilogii Pána prstenů. Tolkienovská nabídka je na Maxu opravdu pestrá, takže budete mít vystaráno na celé velikonoční triduum.
Angry Brids ve filmu
Na ostrově, kde žijí šťastní, nelétaví ptáci, byli vzteklý Ruďák, neposedný Žluťas a výbušný Bombas vždy považováni za outsidery. Filmů s vyloženě velikonoční tematikou je na Maxu překvapivě málo. Zatímco ještě loni jsme se mohli těšit například z Prince egyptského, letos jsou k dispozici snad jen výše zmíněné Pašije. Při zadání slova „Velikonoce“ do vyhledávacího pole mi Max nicméně našel také tento snímek. Nakonec proč ne?
Hillsong: Odhalení megacírkve
Populární megacírkev Hillsong se zdiskreditovala kvůli údajnému zneužívání, vykořisťování a korupci. Své příběhy vyprávějí zaměstnanci Hillsongu, odborníci na megasbory a žena, která měla mimomanželský poměr s pastorem Carlem Lentzem. V našich končinách máte možnost zajít se podívat na to, jak vypadají Velikonoce v římskokatolickém kostele, případně v husitském či evangelickém sboru. Pokud jste zvědaví na to, jak si Velikonoce užívají v megacírkvích, jako je Hillsong… pak vás možná tento dokumentární seriál přesvědčí o tom, že se do tohoto zámořského společenství nechcete přijít podívat ani na Velikonoce, ani jindy.
Revenant: Zmrtvýchvstání
Ve 20. letech 19. století na americkém západě svádí pohraničník Hugh Glass během výpravy v divočině boj o přežití poté, co je napaden grizzlym. Není zmrtvýchvstání jako zmrtvýchvstání. Pokud vás Pašije nezajímají, můžete Jeruzalém, Golgotu a křižování vyměnit za temné lesy, Leonarda DiCapria a rozzuřenou medvědici.