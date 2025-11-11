Zavřít reklamu

Víme, kdy dorazí nový Mac mini a Mac Studio s čipy M5

Jan Vajdák
Podle nejnovější zprávy reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se Apple chystá uvést nové stolní počítače Mac mini a Mac Studio s čipy M5 zhruba v polovině příštího roku. Jak Gurman uvedl ve svém pravidelném newsletteru Power On už dříve, Apple plánuje nejprve představit MacBook Air s čipem M5 a nové MacBooky Pro s M5 Pro a M5 Max a to začátkem roku 2026. Následně, přibližně v polovině roku v období WWDC, by měly následovat stolní modely. Konkrétně má Apple dle Gurmana vydat Mac mini v konfiguracích s čipy M5 a M5 Pro a Mac Studio s výkonnějšími variantami M5 Max a M5 Ultra.

Jelikož Mac mini dostal nový design poměrně nedávno, tak po této stránce žádné změny nečekejme. Vzhledem k tomu, že čipy M5 Pro budou dostupné už na jaře, by se zdálo logické, aby nový Mac mini dorazil dříve. Plánované pozdější vydání se tak zdá nelogické. Naopak u Mac Studia lze zpoždění vysvětlit vývojem čipu M5 Ultra, který tradičně oproti ostatním variantám přichází později. Zvláštní je i to, že Apple podle dostupných informací chystá dva nové Mac displeje již na začátku příštího roku. Na první pohled by se nabízelo uvedení Mac mini a Mac Studia současně s nimi, což by vytvořilo silnější marketingovou kombinaci. Chystáte se na upgrade svého Macu?

