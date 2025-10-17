Zavřít reklamu

Nový MacBook Air M5 dorazí příští rok na jaře, spolu s ním i nové MacBooky Pro!

Mac
Jiří Filip
0

Zatímco MacBook Pro se již nasazení čipu M5 dočkal, byť jen v základní verzi a teprve před pár dny, zbylé Macy si na něj budou muset ještě chvíli počkat. Jak se však naštěstí zdá, čekání nebude nějak moc dlouhé. Podle zdrojů velmi dobře informovaného reprortéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž plánuje Apple na jaro 2026 upgrade MacBooku Air právě čipem M5, přičemž ve stejném období Apple pracuje také na nových verzích Mac Studia a Mac mini.

Zdroje Gurmana tvrdí, že jak MacBook Air, tak MacBook Pro s čipy M5 Pro a M5 Max, které dorazí začátkem příštího roku, nečekají žádné designové změny. Apple se tentokrát zaměřuje čistě na výkonnostní posun, nikoliv na přepracování konstrukce. To by ale nemělo působit jako zklamání, velká revize MacBooku Pro je totiž naplánována až na konec roku 2026 nebo začátek 2027 a má být opravdu zásadní. Navíc, i čip M5 přináší pěkná vylepšení, které se netýkají jen výkonu, ale třeba i prodloužení výdrže baterie.

Vraťme se ale ještě chvíli k plánovanému redesignu MacBooků Pro. Gurmanovy zdroje totiž tvrdí, že nová generace dostala OLED displej, přičemž dále budou tenčí, lehčí a poprvé v historii nabídnou dotykový displej. Půjde tedy o největší proměnu profesionálních notebooků Applu od roku 2021, kdy firma představila současný design s rozšířenou konektorovou výbavou a výraznějším tělem. Co se týče MacBooku Air, ten se dočkal designového restartu v roce 2022 a o rok později přibyl i větší 15“ model. Podle spekulací by další změny mohly přijít až v roce 2027, kdy se údajně chystá přechod na nový typ LCD panelů s vyšší energetickou účinností a lepší kvalitou zobrazení.

Vedle notebooků Apple samozřejmě nezapomíná ani na stolní Macy. Vývoj nových verzí Macu Studio a Macu mini je v plném proudu, přičemž oba stroje by měly dostat čipy M5 Pro nebo M5 Max. Současně se pracuje také na dvou nových externích monitorech, z nichž jeden má být druhou generací Studio Displaye. Kdy přesně se těchto novinek dočkáme, zatím jasné není, ale logicky by mohly dorazit právě společně s novými stolními Macy. Vypadá to tedy, že Apple má příští rok i ten následující rozplánovaný do nejmenšího detailu. Rok 2026 bude ve znamení evolučních upgradů, zatímco přelom 2026/2027 slibuje největší proměnu MacBooků Pro za posledních šest let.

