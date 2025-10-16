Proč chybí v balení nových MacBooků Pro M5 nabíječka? EU za to (překvapivě) nemůže!

Kolem nových MacBooků Pro s čipem M5 se v posledních hodinách rozvířila poměrně zajímavá diskuze. Když totiž Apple oznámil, že evropské verze 14“ MacBooku Pro už nebudou v balení obsahovat nabíjecí adaptér, mnoho lidí to pochopilo tak, že za tím stojí nové nařízení Evropské unie. Jenže jak se ukazuje, žádný zákaz přibalovat nabíječky k produktům EU nikdy nevydala a rozhodnutí je tak čistě na Applu samotném.
Evropská unie se v posledních letech skutečně snaží snížit množství elektroodpadu, a to hlavně sjednocením nabíjecích standardů. Dříve totiž každý výrobce používal jiný konektor od microUSB přes miniUSB až po různé proprietární varianty. Cílem směrnice známé jako Common Charger Directive tedy nebylo zakazovat nabíječky, ale sjednotit konektory, aby bylo možné nabíjet všechna zařízení stejným kabelem. Ostatně, přesně kvůli tomu Apple přecházel před lety z Lightingu ve velkém na USB-C. Zároveň EU výrobcům uložila povinnost nabídnout zákazníkům možnost koupit si zařízení i bez nabíječky, pokud už ji doma mají a nechtějí zbytečně vytvářet další odpad.
Jinými slovy, výrobci mohou nabíječku přibalit, ale také nemusí. Zákazník by si však měl vždy vybrat, zda ji chce, nebo ne. Apple se v případě nových MacBooků Pro rozhodl zvolit jednodušší cestu a adaptér prostě z balení odstranil. Zřejmě i proto, aby nemusel vyrábět dvě různé varianty balení, kdy jedna bude obsahovat nabíječku, druhá pak nikoliv. Ve výsledku však nic nebrání tomu, aby Apple uživatelům při nákupu jednoduše položil otázku, zda chtějí k počítači i nabíječku a pokud by odpověď zněla ano, mohl ji přidat třeba i zdarma. To, že si za adaptér účtuje další peníze, je čistě obchodní rozhodnutí, nikoliv povinnost vyplývající z evropské legislativy.
Celá situace tak krásně ukazuje, jak snadno může dojít k nedorozumění, když se směrnice EU vyloží příliš zjednodušeně. EU chce především snížit množství odpadu a sjednotit standardy, ne lidem komplikovat nákup. A i když se Applu daří plnit obojí, jelikož třeba USB-C porty už dnes najdeme na všech jeho zařízeních, o absenci nabíječky v balení rozhodl sám. A ve výsledku platí, že ten, kdo už nějaký adaptér doma má, ten na tom ve výsledku vlastně vydělá, protože mezigeneračně MacBooky Pro 14“ s M čipem zlevnily. Kdo ne, musí si holt připlatit, ale i tak nakonec meziročně ušetří. Loni totiž základní 14“ MacBook Pro začínal na 49 990 Kč, zatímco letos vychází na 45 990 Kč s tím, že za nabíječku si Apple účtuje příplatek 1790 Kč v případě 70W a 2290 Kč v případě 96W rychlonabíječky.