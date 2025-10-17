Apple chystá MacBook Pro s dotykovým displejem! Kdy dorazí a co dalšího nabídne?

Apple údajně chystá největší přepracování MacBooku Pro za poslední dekádu a jak se zdá, půjde o změnu, kterou si mnozí uživatelé přejí roky. Podle čerstvých informací agentury Bloomberg kalifornský gigant plánuje na přelom let 2026 a 2027 představení zcela nové generace MacBooku Pro s dotykovým displejem, tenčím tělem a vylepšeným OLED panelem.
Nová řada má být poháněna čipem M6, který by měl nabídnout nejen vyšší výkon, ale i lepší energetickou efektivitu při náročných úlohách, jako je práce s videem nebo umělou inteligencí. Apple zároveň údajně opustí současný mini-LED panel ve prospěch OLED displeje, který by měl přinést sytější barvy, vyšší kontrast a ještě úspornější provoz. Zmizet má i ikonický výřez v displeji a co víc, nebude nahrazen žádným Dynamic Islandem. FaceTime kamera by se totiž nově měla přesunout do drobného otvoru v horní části obrazovky.
Právě dotykový displej novinky má být největším lákadlem tohoto stroje. Apple totiž poměrně překvapivě po letech odolávání údajně ustoupí od své filozofie, podle které dotykové ovládání patří jen na iPad, a nabídne uživatelům možnost ovládat macOS také prsty. Fyzická klávesnice i trackpad samozřejmě zůstanou, ale dotykový panel má posloužit jako doplňkový způsob interakce například pro rychlé úpravy, kreslení či přiblížení obsahu. Apple má mít dokonce vyřešen i dlouholetý problém dotykových notebooků, kdy díky zpevněnému kloubu a vylepšené konstrukci se displej při dotyku nebude prohýbat.
Co se týče designu, má jít o tenčí a lehčí notebook než současné modely, které se od roku 2021 vyznačují spíše robustnějším tělem kvůli návratu bohaté konektorové výbavy. Apple má podle Bloombergu zároveň zvažovat, že v budoucnu nahradí Touch ID systémem Face ID, i když to je podle zdrojů ještě několik let vzdálená vize. Pokud vás tedy Touch ID nebaví, ještě nějakou dobu jej budete muset na MacBoocích přetrpět. Navíc je samozřejmě třeba brát v potaz fakt, že se bavíme o strojích, které jsou roky vzdálené a leccos se u nich ještě může změnit.