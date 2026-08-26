Pohled do útrob AI serverů Apple. Uniklé fotografie odhalují čip M5 a precizní chlazení

Na internetu se objevily detailní fotografie zachycující vnitřní uspořádání serverů, které Apple využívá pro svou zabezpečenou infrastrukturu Private Cloud Compute. Snímky, které na sociální síti X zveřejnil uživatel @hsuchingpo, údajně zachycují takzvaný „Apple M5 Server“. Celková konstrukce do racku je velmi promyšlená a ukazuje na typickou hardwarovou pečlivost kalifornského giganta.
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Šasi serveru tvoří čtyři sloupce, přičemž každý z nich obsahuje osm menších výpočetních jednotek. Celkově se tak v jednom serveru nachází 32 procesorů, u kterých se po očištění teplovodivé pasty zřetelně ukázalo logo Applu. Lze se domnívat, že k maximalizaci výkonu výrobce nasadil čipy na úrovni chystaného M5 Ultra. Podle zveřejněných informací navíc hardware neřídí procesy zcela samostatně, ale k softwarovému řízení vyžaduje připojení počítače Mac Studio.
Zcela zásadní roli hraje v takto napěchovaném prostoru chytré chlazení. Chladiče jsou umístěny uprostřed každého sloupce a uspořádány tak, aby jimi mohl napřímo proudit vzduch. Systém je navíc uzavřen průhledným plastovým krytem a chladný vzduch skrz něj prohání jeden ventilátor na konci sloupce. Autenticitu uniklých snímků potvrzuje fakt, že uspořádání přesně odpovídá oficiálním propagačním fotografiím, které Apple zveřejnil v únoru ze svého výrobního závodu v texaském Houstonu.