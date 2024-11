Black Friday na iStores odstartuje již za pár dní! Přinese slevy na Apple i mnoho dalšího

Komerční sdělení: Je tomu skoro až k nevíře, ale Vánoce jsou tu zhruba za měsíc a je tedy nejvyšší čas začít řešit dárky, kterými své blízké pod stromečkem potěšíte. Pokud sháníte něco pěkného pro fanouška Applu, mohl by vás oslovit Black Friday, který poběží na iStores.sk od 22. do 24. listopadu. Bude totiž rozhodně o co stát!

Stejně jako v předešlých letech, i letos si iStores připravil akci 3 dny plné slev a stejně jaké v předešlých letech se jedná o akci v opravdu velkém stylu. Ušetřit totiž díky ní můžete na iPhonech, iPadech, Apple Watch, Macích i spoustě dalších produktů. Například iPhony bude možné získat už od 499 €, iPady od 369 €, Apple Watch od 219 € a Macy od 789 €. Výrazný cenový pád ale čeká i AirTagy, AirPods nebo nejrůznější příslušenství, takže se nebojíme říci, že si ze zlevněných produktů vybere opravdu každý.

Veškeré informace o akci naleznete zde