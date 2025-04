Applu uniklo další zásadní vylepšení iOS 19! Má to ale háček

Apple plánuje v příštím roce představit přepracovanou aplikaci Zdraví pro iPhone, která dorazí s aktualizací iOS 19.4. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu se chystá zavedení zcela nové funkce založené na umělé inteligenci, která bude sloužit jako jakýsi osobní zdravotní kouč. Tento AI kouč bude poskytovat personalizovaná doporučení na základě dat sesbíraných z Apple Watch a dalších zařízení. Nově nabídne i instruktážní videa od odborníků, která uživatele seznámí s různými zdravotními tématy. Například pokud hodinky zaznamenají neobvyklý srdeční rytmus, aplikace může zobrazit video, které vysvětlí rizika spojená se srdečními chorobami. Apple prý zvažuje, že by tuto funkci časem začlenil do nové placené služby s názvem Apple Health+.

Další velkou novinkou má být pokročilé sledování příjmu potravy. Tato funkce by mohla konkurovat oblíbeným aplikacím jako MyFitnessPal. Uživatelé by si mohli zapisovat, co jedí, a získávat doporučení ohledně výživy a zdravého životního stylu. Kromě toho Apple pracuje na tom, aby AI kouč dokázal poskytovat rady ke cvičení. Například jak zlepšit techniku při běhu nebo posilování. Tato část funkce by se v budoucnu mohla také stát součástí služby Apple Fitness+. Příchod iOS 19 se očekává v září 2025. iOS 19.4 dorazí pravděpodobně v březnu nebo dubnu 2026. Jediný, zato však pořádný, háček je nicméně v tom, že jak už má však Apple u podobných služeb ve zvyku, je pravděpodobné, že se do Česka hned tak nepodívá a je otázkou, zda vůbec někdy.