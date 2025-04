(HBO) Max znovu mění logo!

Cesta tam a zase zpátky. Tak přesně těmito slovy J. R. R. Tolkiena, která se stala ikonickými díky jeho knize Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky, by se dala popsat rošáda s logy a názvy služby Max. Ještě relativně nedávno se totiž jednalo o HBO (Max), které se však později sloučilo se streamovací službou Discovery Plus, aby z této fúze následně vznikla služba Max. Původní logo HBO Max bylo bílo-fialové, prapůvodní logo HBO pak černo-bílé a Max zase vsází na bílo-modrou. Tedy, doposud vsázel. Warner Bros. Discovery, pod kterou streamovací služba Max spadá, totiž před pár desítkami hodin oznámila další změnu loga, které nápadně připomíná to, jenž před lety využívalo původní HBO.

Nové bílo-černé logo Max bude podle tiskové zprávy Warner Bros. Discovery nasazováno postupně v nadcházejících měsících s tím, že cílem je zcela nahradit nynější bílo-modrou variantu. Důvody změny loga sice majitel této streamovací služby neoznámil, v kuloárech se však šušká o tom, že podobnost s původním logem HBO má pomoci uživatelům si službu Max právě s HBO, které bylo zejména v minulosti velmi oblíbené, spojit. Zda se to podaří ale samozřejmě ukáže až čas – tedy, pokud se v něm logo zase nezmění.