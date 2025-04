Amazon chce koupit TikTok!

Amazon podle informací deníku The New York Times podal nabídku na koupi TikToku, a to na poslední chvíli. Platforma čelí opětovnému hrozícímu zákazu ve Spojených státech, pokud ji její čínský vlastník ByteDance neprodá americké společnosti do 5. dubna 2025. Zákon, který tuto povinnost ukládá, byl schválen již dříve, ale díky dohodě s prezidentem Trumpem byl jeho účinek odložen. TikTok tak zatím mohl pokračovat na americkém trhu ve svém provozu pokračovat. Původní termín zákazu měl připadnout na 19. ledna, ale byl prodloužen právě do dubna. Čas ale dochází a ByteDance musí urychleně jednat.

Doposud se na odkoupení TikToku objevilo již několik návrhů, ovšem žádný nebyl natolik zásadní, aby postoj amerických zákonodárců změnil. Nyní však vstupuje do hry Amazon, který, podle tří zdrojů obeznámených se situací, oficiálně podal nabídku na akvizici celé platformy TikTok. Hodnota nabídky zveřejněna nebyla, ale zdroje tvrdí, že ByteDance zatím Amazon příliš vážně nebere. Prezident Trump přitom již dříve prohlásil, že k dohodě ohledně TikToku dojde před vypršením lhůty, a pokud ne, zváží opětovné prodloužení termínu. TikTok tak zůstává pod tlakem, ale jeho budoucnost v USA by se mohla rozhodnout v nejbližších týdnech.