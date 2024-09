Neoslovily vás nové iPhony či Apple Watch? Na MP.cz mají loňské modely za super ceny

Komerční sdělení: Nalijme si čistého vína – Apple minulé pondělí novými iPhony či Apple Watch svět tak úplně neoslnil. Ne, že by byly jeho novinky špatné, jelikož to rozhodně nejsou, ale mnozí jablíčkáři od nich zkrátka čekali víc k čemu se nakonec Apple odhodlal. Pokud patříte mezi zklamané i vy, ale nový iPhone či Apple Watch si již pořídit opravdu chcete, mohla by vám přijít vhod nabídka Mobil Pohotovosti. Ta má totiž stále skladem iPhony 15, 15 Pro i 15 Pro Max spolu s Apple Watch 10 a to za opravdu lákavé ceny.

Velkou devízou Mobil Pohotovosti je navíc fakt, že u ní můžete využít výkupní bonusy, které například u iPhonů 15 Pro dokáží cenu srazit až o dalších 2500 Kč. Potěší ale třeba i tříletá záruka zdarma či možnost nákupu na splátky. Zkrátka a dobře, na své si přijde opravdu každý a záleží jen a jen na vás, jak se rozhodnete k nějakému tomu novému jablíčku dostat. Mějte však na paměti, že skladové zásoby starších Apple produktů jsou každoročně poměrně rychle vyčerpány a jen stěží jsou ze strany Applu doplněny. S nákupy se proto příliš nevyplatí vyčkat, protože se může klidně stát, že zkrátka už vaše vysněné produkty nebudou k dispozici.

Apple produkty na Mobil Pohotovosti naleznete zde